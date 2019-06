Roberto Fico | una voce che grida nel deserto?

Luigi Di Maio contro Roberto Fico : "Si è venduto al Pd?" - il sospetto che agita il M5s : Parole completamente fuori luogo. Parole pesantissime, quelle di Roberto Fico che dedica il 2 giugno, festa della Repubblica, a immigrati e rom. Una chiara provocazione a Matteo Salvini e alla Lega in un momento difficilissimo per il governo. Una provocazione piovuta poco dopo l'invito di Luigi De M

2 giugno - Roberto Fico : “Festa dedicata a tutti. Anche ai migranti e ai rom” : “Oggi è la festa di tutti quelli che si trovano sul nostro territorio, è dedicata ai migranti, ai rom, ai sinti, che sono qui ed hanno gli stessi diritti“. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando con i cronisti prima di assistere alla parata si Fori imperiali per il 73° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana dedicata quest’anno al tema dell’inclusione. “La forza della ...

Roberto Fico verso la rottura con Luigi Di Maio - la "Cosa rossa" con De Magistris : Roberto Fico è pronto a tradire Luigi Di Maio, con il quale è ormai scontro aperto, e il Movimento 5 stelle per fare una "cosa rossa" con Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Del resto il presidente della Camera, riporta il Giorno in un retroscena, è rimasto ufficialmente ai margini della vita dei

Luigi Di Maio - Roberto Fico non vota su Rousseau : scomunica al capo M5s? : Come previsto, Luigi Di Maio è salvo. La votazione sulla piattaforma Rousseau ha confermato, con una maggioranza schiacciante, 4 voti contro 1, l' 80%, la fiducia al capo politico del M5S: i sì sono stati 44.849 contro 11.278 no. «Battuto ogni record», è il commento del Blog Cinque Stelle. E il vice

M5s - Roberto Fico : “Contrario a votazione su Di Maio. Non parteciperò - no ai personalismi” : Roberto Fico, presidente della Camera ed esponente del Movimento 5 Stelle, annuncia di essere contrario al voto sulla piattaforma Rousseau per confermare la fiducia al capo politico Luigi Di Maio. Fico non parteciperà al voto dicendosi contrario ai personalismi e chiede di "costruire un percorso identitario forte", valutando cosa dovrà diventare in futuro il Movimento.

Roberto Fico - l'infornata grillina alla Camera : 250 nuovi dipendenti - stipendi fino a 300mila euro : Mentre l' assemblea di Montecitorio approvava in terza lettura (ne serve una quarta) il taglio dei parlamentari, il presidente della Camera Roberto Fico (M5S) ha dato il via libera all' assunzione di 250 dipendenti fra consiglieri, documentaristi, segretari e assistenti parlamentari. Gli emolumenti

Elezioni europee - Roberto Fico : “Orban fa politica anti europeista e anti italiana” : Il presidente della Camera Roberto Fico intervenendo al Festival della Tv e dei nuovi media, ha risposto alle domande del direttore di Fanpage.it Francesco Piccinini: ""La Libia non è un porto sicuro, non è uno Stato sicuro. È gestita da mercenari. Pensare che sia un porto sicuro è una boutade enorme".Continua a leggere

Roberto Fico - vergogna del 25 Aprile contro Matteo Salvini : "Perché è ministro" : Il compagno Roberto Fico ovviamente non si smentisce nel M5s. Di sinistra e grillino, quale miglior giorno che la festa della Liberazione per dare contro Matteo Salvini a casaccio? Risposta semplice: nessuno. Così ecco che il presidente della Camera, in un'intervista concessa al Fatto Quotidiano (l'

Il presidente della Camera Roberto Fico a Napoli per le commemorazioni del 25 aprile : È un giorno fondamentale per la storia d'Italia e assume un particolare significato politico e militare, in quanto simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze ...

Eutanasia - Roberto Fico : “Il Parlamento dia risposta adeguata - compiuta e tempestiva a sollecitazione Consulta” : Il Parlamento deve dare una risposta “adeguata, compiuta e tempestiva” alla sollecitazione della Corte costituzionale sull’Eutanasia. Parola del presidente della Camera Roberto Fico, che ha parlato durante la presentazione del volume La Costituzione 70 anni dopo. L’appello della terza carica dello Stato è partito dall’ordinanza con cui la Consulta “nello scorso mese di ottobre, ha rinviato di un anno la ...