Procura Roma apre inchiesta sulla diffusione della bozza della lettera di Tria

Palamara : su di me veleni Procura Roma : 22.07 "Sulla mia persona si stanno abbattendo i veleni della procura di Roma, ma ho la tempra forte e non mi faccio intimire.Sto chiarendo punto per punto tutti i fatti che mi vengono contestati perché ribadisco che non ho ricevuto pagamenti, né regali, né anelli e non ho fatto favori a nessuno". Lo ha detto l'ex consigliere del Csm, Luca Palamara, indagato per corruzione, al termine dell'interrogatorio durato più di 4 ore negli uffici della ...

Procura Roma : Palamara ai pm - mai ricevuto soldi né regali : "Ho la tempra forte e non mi faccio intimidire. Sto chiarendo punto per punto tutti i fatti che mi vengono contestati. Ribadisco che non ho ricevuto soldi né regali e non ho fatto favori a nessuno". Lo ha detto il pm della Procura di Roma Luca Palamara, indagato per corruzione e interrogato dal pm di Perugia per più di 4 ore. L'ex consigliere del Csm, assistito dagli avvocati Benedetto e Mariano Marzocchi Buratti e Michele Di Lembo, ...

Guerra e veleni per la Procura di Roma : così Luca Palamara cercò di screditare Paolo Ielo : È un disegno, intricatissimo, contro una parte dei magistrati della procura di Roma quello che sta emergendo dall’inchiesta dei pm perugini, nella quale sono indagati - tra gli altri - Luca Palamara, pubblico ministero a Roma, il suo collega Stefano Rocco Fava e il consigliere del Csm Luigi Spina. Al primo è contestata la corruzione relativa al tentativo di pilotare le nomine di alcuni magistrati. Agli altri due la ...

Procura di Roma - le accuse a Palamara : “Quand’era al Csm prese 40mila euro da Amara per favorire una nomina” : Quand’era componente del Csm avrebbe incassato “la somma pari ad euro 40mila per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio”. Denaro ricevuto da Giuseppe Calafiore e Piero Amara – cioè i due avvocati al centro dell’inchiesta sulle sentenza comprate al Consiglio di Stato – “in concorso tra loro e con Giancarlo Longo“. Longo è un pm arrestato nel febbraio del 2018 insieme ad Amara. È per questo ...

Procura Roma : pm Perugia - "40 mila euro a Palamara per favorire Longo" : Il pm di Roma Luca Palamara, quando era consigliere del Csm, ha ricevuto 40 mila euro dagli avvocati Giuseppe Calafiore e Piero Amara per favorire la nomina di dell'allora pm di Siracusa Giancarlo Longo a Procuratore di Gela, poi non andata in porto. È quanto si legge nel decreto di perquisizione disposta dalla Procura di Perugia nei confronti dell'attuale pm di piazzale Clodio. Intorno all'aprile del 2016, Palamara - è il sospetto ...

I due magistrati siciliani che si contendono la Procura di Roma : La nomina del nuovo Procuratore di Roma rischia di trasformarsi in un ring senza esclusione di colpi. Un piccolo tuffo nel passato, quando all'ufficio venne affibbiata l'etichetta di "porto delle nebbie" per l'alto numero di inchieste insabbiate o archiviate. Tra i papabili ci sono due siciliani che spesso hanno incrociato le loro carriere ma adesso, dopo alcuni esposti anonimi, la successione all'ex capo Giuseppe Pignatone (in pensione dall'8 ...

Procura di Roma - il pm Fava indagato a Perugia con Palamara : “Rivelazione di segreto e favoreggiamento” : Si allarga l’indagine della Procura di Roma sui magistrati Romani. La Guardia di finanza – su mandato della Procura di Perugia – ha perquisito casa e ufficio del pubblico ministero Luca Palamara, indagato per corruzione, in relazione ai suoi rapporti con l’imprenditore Fabrizio Centofanti, arrestato nel 2018 a Roma e scarcerato, in attesa di giudizio. Altre tre informazioni di garanzia sono state notificate a Luigi Spina, ...

Procura di Roma - il pm Luca Palamara perquisito dalla Guardia di Finanza : “Indagato per corruzione” : Una perquisizione da parte della Guardia di Finanza è in corso nei confronti di Luca Palamara, l’ex consigliere del Csm ed ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati. La perquisizione, secondo quanto si apprende, rientra nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla Procura di Perugia nei confronti del magistrato, indagato per corruzione, e di altri soggetti. L'articolo Procura di Roma, il pm Luca Palamara perquisito dalla Guardia di ...

Ma che sta succedendo alla Procura di Roma? : Potrebbe non essere così rapido il percorso che porterà alla nomina del nuovo capo della Procura di Roma, guidata per sette anni da Giuseppe Pignatone, andato in pensione ai primi di maggio per limiti di età. Ad appena sei giorni dal voto della Commissione direttivi del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha espresso 4 preferenze per l'attuale pg di Firenze Marcello Viola e una sola per Franco Lo Voi, capo della Procura di ...

