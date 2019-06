TelevideoRai101 : Ponte Genova, parte demolizione palazzi -

Al via ale operazioni di abbattimento del primo palazzo che si trova sotto il moncone est diMorandi, parzialmente collassato lo scorso 14 agosto. L'edificio è quello di via Porro 10.Non sarà utilizzato l'esplosivo,si procederà in modo meccanico. Lunedi prossimo, ha spiegato il sindaco Bucci,si comincerà a dare i rimborsi agli abitanti della zona arancione. Nel complesso saranno 8 iche verranno abbattuti.(Di lunedì 3 giugno 2019)