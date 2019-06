Palermo | Presidente Ars | ' grande privilegio accogliere Mattarella a Palazzo Reale'

Palermo - il presidente Albanese : “Ci aspettiamo il ribaltamento del verdetto” : Le parole del presidente del Palermo, Alessandro Albanese, ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1. Il club è in attesa dell’esito del ricorso di fronte alla Corte d’Appello Federale avverso la sentenza del Tribunale Federale Nazionale della Figc, che ha relegato i rosanero all’ultimo posto in classifica della Serie B con retrocessione in C per illeciti amministrativi: “C’è una città in ...

Palermo - il presidente Albanese : “ci aspettiamo la sospensione dei playoff” : “Dal Consiglio federale di domani ci aspettiamo la sospensione dei play-off. Poi aspettiamo il verdetto del secondo grado di giudizio che diventa quasi definitivo: noi continuiamo, malgrado tutto, a essere fiduciosi”. Sono le dichiarazioni del presidente del Palermo, Alessandro Albanese, dopo la decisione di retrocedere in Serie B i rosanero e confermare la data dei playoff. “Su questo abbiamo detto tanto, stiamo ...

Venezia - il presidente Tacopina : “la retrocessione del Palermo? Chi commette illeciti deve pagare” : “Non posso negare che l’ipotesi di essere salvi senza disputare i playout ci fa tirare un gran sospiro di sollievo”. Sono le dichiarazioni del presidente del Venezia Calcio Joe Tacopina dopo la sentenza che ha condannato il Palermo alla retrocessione in Serie C. “Come ho avuto modo di ribadire diverse volte in queste settimane, credo sia giusto che chiunque commetta degli illeciti debba pagarne le conseguenze ...

Palermo in Serie C - il presidente Albanese non demorde : “Pronto ricorso - siamo più carichi di prima” : La decisione arrivata poco fa sul Palermo ha del clamoroso. Il club rosanero è stato infatti retrocesso all’ultimo posto in Serie B e dunque spedito in terza Serie. Questo quanto emerso dalla disamina del Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare. Palermo in Serie C, come cambiano gli scenari: sorridono Perugia, Venezia e Foggia, la classifica aggiornata Dopo le dure parole del Ds Rino Foschi, si è espresso in ...

Palermo - il nuovo presidente Alessandro Albanese in conferenza : “Sanzioni del TFN? Sono sereno” : Niente da fare per il Palermo, il club rosanero ha fallito la promozione in Serie A ed adesso si giocherà la promozione ai playoff Il neo presidente rosanero Alessandro Albanese parla in conferenza stampa: “intanto la risposta della citta’ e’ stata eccezionale, un grande orgoglio per il nuovo corso del Palermo; vuol dire che qualcosa stiamo facendo e che il Palermo e’ attrezzato per dire la propria ai playoff. ...

Palermo - inizia l'era Arkus. Il presidente Albanese : 'Siamo nelle mani giuste' : La nuova era rosanero è ormai ufficialmente iniziata. Dopo l'annuncio del passaggio di proprietà dei giorni scorsi, il Palermo di Arkus Network " che attraverso la società veicolo Sporting network ha ...