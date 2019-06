Orecchiette con Rucola

cosacucino.myblog

(Di lunedì 3 giugno 2019)conIngredienti– 320 g polpa di pomodoro – 250 g– 250 g Aglio – 2 spicchi Pepe nero in polvere – q.b. olio di oliva extravergine – un pò PREPARAZIONE In una padella fare rosolare l’aglio schiacciato con un po d’olio exstravergine d’oliva. Aggiungete la polpa di pomodori pelati e per ultimo aggiungete il pepe nero e il sale. Fate cuocere per 10 minuti, mescolando per non fare bruciare il tutto. Lavare lae tagliarla a pezzetti di 3 centimetri.-2-2 In una pentola fare bollire l’acqua salata e cuocere le-gorgonzola-e-pistacchi A fine cottura unire la, scolare lecon lae mescolare nella casseruola con il pomodoro fare insaporire bene e buon appetito

