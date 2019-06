Migranti | mini sbarco a Lampedusa | arrivati cinque uomini

Migranti - Toninelli : “Modello invariato. Aspetto ministero Interni per incentivare attività rimpatri” : “Affermazione di legalità partendo da un territorio che ne ha vita poca ma si estende a tutto il territorio nazionale. Mediterraneo? Il modello rimane lo stesso. Rispettare il diritto del mare. Non sbarca in Italia se prima non sono condivise con l’Europa le destinazioni dei naufraghi. Non vi è altra via. incentivare l’attività dei rimpatri. In questa ottica aspettiamo dei miglioramenti dal Ministro dell’Interno. I porti ...

Il dolore dei Migranti sul volto di Salvini nell'opera degli studenti. Il ministro : "Evviva l'arte - evviva Pisa" : Quattrocento foto per un mosaico di dolore. Immagini di morte e salvataggi in mare. Piccoli tasselli di tragedie che vanno a comporre il volto di Matteo Salvini, stampato in un poster figlio dell’ingegno di un gruppo di studenti con la passione per l’arte, che va a braccetto con l’attualità. Sembra una sintesi chiara: la tragedia dei migranti porta la faccia del ministro dell’Interno, con quel sorriso un po’ ...

Migranti - Salvini : “Sea Watch non arriverà in Italia. Non c’è presidente del consiglio o ministro che tenga” : “Non c’è presidente del consiglio che tenga e non c’è ministro dei 5 stelle che tenga: in Italia i trafficanti di esseri umani non arrivano più”: così ha detto in diretta facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini ribadendo che il suo no allo sbarco della nave Sea Watch 3, che ha a bordo 65 persone ed è diretta a Lampedusa Cronaca | Di F. Q.. Sea Watch 3, ...

La Merkel chiude la porta a Salvini : “Mai nel Ppe - sui Migranti approcci diversi”. Il ministro : “Noi niente a che fare con lei” : Sempre più aspro lo scontro per la "nuova" Europa. In una lunga intervista alla Sueddeutsche Zeitung, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha escluso categoricamente che la Lega di Matteo Salvini possa entrare nel Partito popolare europeo (Ppe), gruppo dell'Europarlamento di cui il suo partito, l'Unione cristiano democratica (Cdu), è da sempre una delle colonne portanti. Merkel ha risposto con un secco "no" alla domanda se sia immaginabile ...

Migranti - 64 soccorsi e fatti sbarcare a Crotone dal Ministero degli Interni : A dispetto della propaganda incessante sui "porti chiusi" 64 Migranti - 18 dei quali sono bambini - sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera italiana e fati sbarcare al porto di Crotone.Continua a leggere

Migranti : Bartolo - 'Salvini ministro della spavalderia - basta con la propaganda' : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - "basta con la propaganda sulla pelle delle persone. Il ministro della spavalderia torna a sfidare la magistratura chiedendo di essere processato. Ricordo male o l'ultima volta che è arrivata una richiesta di rinvio a giudizio, si è nascosto dietro l'immunità parlamentar

Beppe Grillo : Matteo Salvini non sa di essere ministro dell’Interno - parla solo di Migranti : Dal Fatto Quotidiano Beppe Grillo attacca il ministro dell'Interno Matteo Salvini, partendo da un'analisi della fotografia pubblicata a Pasqua da Luca Morisi in cui è ritratto con un mitra in mano. "Salvini parla solo di migranti e finge che Mafia, Camorra e 'Ndrangheta non esistano". Scrive Grillo : "Il garzone social-mediatico sa che il suo soggetto vive un forte senso di inadeguatezza: uno che diventa ministro dell'Interno in Italia – ...

Migranti - Pd a Salvini : “Mente sui rimpatri - ne promise 500mila”. Il ministro : “Con me sbarchi ridotti del 92%” : Scontro nel corso del question time tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il Partito democratico in tema di rimpatri e decreto Sicurezza. Il ministro ha sottolineato il numero dei rimpatri volontari assistiti: “Dal primo gennaio a oggi ne sono stati fatti 1.283”, per poi rivendicare come, a suo dire, la riforma del sistema Sprar “non sia una limitazione del diritto di accedere al modello di accoglienza, ma ...

Migranti - Pd a Salvini : “Mente sui rimpatri - ne promise 500mila”. Il ministro : “Porti restano chiusi” : Scontro nel corso del question time tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il Partito democratico in tema di rimpatri e decreto Sicurezza. Il ministro ha sottolineato il numero dei rimpatri volontari assistiti: “Dal primo gennaio a oggi ne sono stati fatti 1.283”, per poi rivendicare come, a suo dire, la riforma del sistema Sprar “non sia una limitazione del diritto di accedere al modello di accoglienza, ma ...

Migranti - l’Ue vara la guardia di frontiera e costiera comune : ‘Avrà 10mila uomini’. M5s : ‘Compromessa sovranità degli Stati’ : La riforma è realtà. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il regolamento che rafforza la guardia di frontiera e costiera europea. Le modifiche già concordate con i ministri dell’Ue all’Agenzia Frontex, che si occupa della gestione delle frontiere esterne dell’Unione, introducono un corpo permanente di 10mila unità entro il 2027. Sarà composto da guardie di frontiera e guardie costiere dell’agenzia e da personale distaccato ...

Migranti : Salvini - Conte - Di Maio e Toninelli indagati. Il ministro dell'Interno : 'Per me i porti rimarranno chiusi' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati per il reato di "sequestro di persona commesso in Siracusa dal 24 al 30 gennaio 2019". Lo ha detto lo ...

Migranti : Conte - Di Maio e Toninelli indagati - avviata istruttoria Tribunale ministri (2) : (AdnKronos) - A gennaio i 47 Migranti furono costretti a restare per dieci giorni sulla nave umanitaria prima di poter scendere al porto di Catania. Saranno adesso i giudici del Tribunale dei ministri a decidere sul da farsi. Il Tribunale per i ministri di Catania ha la stessa composizione collegial

Migranti : Conte - Di Maio e Toninelli indagati - avviata istruttoria Tribunale ministri : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - Il Tribunale dei ministri di Catania ha avviato l'istruttoria anche per il premier Giuseppe Conte e i ministri Danilo Toninelli e Luigi Di Maio, indagati per sequestro di persona nell'ambito della inchiesta sulla nave Sea watch ferma davanti alle acque di Siracusa a fi

Migranti - Salvini risponde a Di Maio : "Finché sono ministro - i porti restano chiusi" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, oggi a Monza per inaugurare la nuova Questura, ha risposto al vicepremier Luigi Di Maio e alla Ministra della Difesa Elisabetta Trenta, che in vista di una nuova ondata di Migranti in arrivo dalla Libia - le ultime stime parlano di 6mila profughi pronti a tentare la traversata verso l'Italia - si sono schierati pubblicamente contro la chiusura dei porti voluta dal leader della Lega.Di Maio aveva ...