‘Lo Zen e l’arte di aprire una porta aperta’ | non imitare gli altri | sii maestro di te

(Di lunedì 3 giugno 2019) Libri consigliati, prima puntata / La prima volta che ho saputo di Bruno Ballardini è stato per puro caso: ascoltando la radio, mentre guidava. Parlava del suo libro (consigliatissimo) “Gesù lava più bianco. Ovvero come la Chiesa inventò il marketing”. Sono in contatto con lui tramite facebook. Carattere spigoloso, forse anarchico, spirito libero. Un estratto dal libro di Bruno Ballardini, “Lo Zen e l’arte diunaaperta”. *** Usciamo di casa e andiamo in un luogo molto frequentato. Va bene un caffè all’aperto, seduti a un tavolino da cui poter osservare la gente che passa… Ora sediamoci e non guardiamo nessuno in particolare. Lasciamo che siano le persone a entrare nel nostro sguardo, spontaneamente. Cosa vediamo? Persone, appunto. Belle, brutte, ciascuna con una storia a volte anche molto visibile, altre invece che vi risulteranno indecifrabili. Verrà ...

