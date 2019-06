Google e Amazon hanno troppo potere? Negli Stati Uniti vogliono vederci chiaro

FTC e dipartimento di Giustizia si spartiranno la supervisione antitrust di Amazon e Google negli Stati Uniti - dice il Washington Post : La Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti avrà competenza sulle questioni antitrust che riguardano Amazon, secondo informazioni raccolte dal Washington Post. La FTC, che ha poteri antitrust, avrebbe infatti raggiunto un accordo con il dipartimento di Giustizia, che si

Nuovi affari Amazon per Huawei P30 Lite e P30 Pro nella settimana del ban Google - offerte a prezzo sempre più basso : C'era da aspettarselo ed in effetti le offerte Amazon relative ai device Huawei sono sempre più interessanti. Il Huawei P30 Lite così come il P30 Pro tra i dispositivi più recente del produttore stanno subendo un ribasso quanto mai fulmineo del loro prezzo e non si può di certo escludere che gli affari siano pure una conseguenza del ban Google o per meglio dire del governo USA sui prodotti del produttore cinese. Già un paio di giorni fa avevamo ...

Nuovi affari Amazon per Huawei P30 Lite e Pro nella settimana del ban Google - offerte a prezzo sempre più basso : C'era da aspettarselo ed in effetti le offerte Amazon relative ai device Huawei sono sempre più interessanti. Il Huawei P30 Lite così come il P30 Pro tra i dispositivi più recente del produttore stanno subendo un ribasso quanto mai fulmineo del loro prezzo e non si può di certo escludere che gli affari siano pure una conseguenza del ban Google o per meglio dire del governo USA sui prodotti del produttore cinese. Già un paio di giorni fa avevamo ...

Videogame - Microsoft e Sony si alleano per frenare l’avanzata di Google e Amazon : Accordo a sorpresa nel mondo dei videogiochi. Due colossi come Sony e Microsoft hanno deciso di allearsi per creare nuove soluzioni condivise nel mercato dei videogiochi in cloud. Le trattative andrebbero avanti da un anno, stando a quanto riporta The Verge, e hanno colto alla sprovvista persino i dipendenti di Playstation, che non erano stati informati. In particolare, l’accordo riguarderebbe le rispettive divisioni di Xbox e PlayStation, che ...

Facebook - Google e Amazon contro l'uso terroristico del web : L'impegno è stato preso a Parigi in occasione dell'Appello di Christchurch contro la violenza online, un incontro all'Eliseo tra il presidente francese Macron, la premier neozelandese Ardern e altri capi di Stato e di governo insieme ai colossi del settore tecnologico

Piano di Microsoft - Twitter - Facebook - Google e Amazon contro l'uso del web dei terroristi : Microsoft, Twitter, Facebook, Google e Amazon si impegnano per arginare l'utilizzo dei social da parte degli estremisti, individuare contenuti violenti e fornire report sulla trasparenza

Google amplia i servizi per la casa intelligente con nuove azioni e nuovi tipi di dispositivi inseguendo Amazon : Gli sviluppatori di azioni per i prodotti di casa intelligente di Google ora possono utilizzare 3 nuove azioni e 16 nuovi tipi di dispositivi come sistemi di sicurezza, porte da garage e scaldabagni. La documentazione è stata ora condivisa pubblicamente da Google, tramite un progetto di esempio su GitHub per supportare gli sviluppatori. Google ha inoltre annunciato al Google I/O 2019 che il numero di dispositivi domestici intelligenti ...

[La storia] La guerra dell'ecommerce : ecco in che modo Google userà You Tube per sfidare Amazon : La statistica può però essere anche intepretata come una opportunità di crescita ancora non sfruttata, a condizione però che l'economia italiana si apra maggiormente all'innovazione e alla ...

Il governo inglese aggiunge oltre 12.000 informazioni ufficiali per Google Assistant e Amazon Alexa : Il governo britannico ha deciso di evitare errori che riguardino le informazioni "ufficiali" sul Paese ed ha aggiunto oltre 12.000 dati per Google Assistant e Alexa L'articolo Il governo inglese aggiunge oltre 12.000 informazioni ufficiali per Google Assistant e Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Amazon e Google fanno pace - YouTube e Prime Video su Fire TV e Chromecast : Amazon e Google hanno raggiunto un accordo che chiude le controversie sulla disponibilità dei contenuti di entrambe sui reciproci dispositivi. Amazon renderà disponibile YouTube TV sui dispositivi Amazon Fire TV, Google farà in modo che i contenuti Video di Amazon Prime siano visibili anche tramite Google Chromecast. Per chi non fosse informato, nel 2017 le due aziende si sono contrapposte in una battaglia senza esclusione di colpi sul terreno ...

Google e Amazon - accordo per lo streaming : 'Siamo entusiasti di portare l'app Prime Video sui dispositivi Chromecast e Android TV e di offrire ai nostri clienti un comodo accesso agli spettacoli e ai film che amano', ha aggiunto Andrew ...

Amazon e Google si sono messe infine d’accordo : YouTube avrà una sua app su Fire TV - Prime Video sarà disponibile anche su Chromecast : Amazon e Google hanno annunciato un accordo che mette fine alla loro annosa disputa sulle reciproche limitazioni per Fire TV e Chromecast, i loro rispettivi adattatori da collegare al televisore per vedere contenuti in streaming. L’applicazione di Prime Video, il