Firenze | straniera aggredisce agenti | è la figlia a chiedere aiuto

(Di lunedì 3 giugno 2019) Federico Garau La donna, in compagnia della piccola, ha iniziato a bere pesantemente fino ad ubriacarsi. Preoccupata, la bimba ha chiesto, ma la madre ha aggredito a graffi e morsi i poliziotti intervenuti In giro percon ladi 10 anni, una sudamericana completamente ubriaca ha aggredito i poliziotti intervenuti per portarle soccorso. Il fatto si è verificato durante la serata di ieri, all'incirca intorno alle 21. La donna, una 40enne, ha bevuto pesantemente, alterando il suo stato in modo così palese da aver terrorizzato la bimba che si trovava con lei in quei momenti. Così tanta la paura e la preoccupazione della piccola da averla spinta aper la madre ai dipendenti del "Colle Bereto", il locale nel quale entrambe si trovavano. Questi ultimi non hanno potuto far altro che ril'intervento sul posto delle forze dell'ordine. Gli ...

