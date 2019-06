Fico Festa 2 giugno dedicata a migranti e rom Salvini mi fa girare le

Festa della Repubblica - Fico : “Festa di rom e migranti” - Salvini infastidito e Di Maio prende le distanze : La Festa della Repubblica crea anche lei dei momenti di nervosismo tra Lega e 5 Stelle, Salvini contro Fico e Di Maio prende le distanze Con l’arrivo del capo del Stato, Sergio Mattarella, all’Altare della Patria sono ufficialmente iniziate le celebrazioni per la Festa della Repubblica. Accompagnato dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e dal … Continue reading Festa della Repubblica, Fico: “Festa di rom e ...

Fico : '2 giugno dedicato anche a migranti e rom' - Salvini 'È la festa degli italiani' : Quale sia davvero la situazione del governo, al momento, è difficile interpretarlo. Le Elezioni Europee si immaginava potessero rappresentare uno spartiacque, ma per il momento non hanno generato un terremoto, sebbene non sia detto che questo non possa verificarsi in un prossimo futuro. I dissapori tra Lega e Movimento Cinque Stelle, a dire il vero, non sono mai mancati. E tra i protagonisti di scontri dialettici della prima ora dell'esecutivo ...

2 giugno - Fico dedica festa ai rom. Lite con Salvini : mi fa girare le scatole : Nemmeno durante la parata del 2 giugno si fermano le schermaglie fra M5s e Lega: questa volta tocca a Roberto Fico e a Matteo Salvini scontrarsi. E il tema è quello dei rom e...

Migranti e rom - Fico guasta la festa. E Salvini sbotta : “M’ha fatto girare le scatole” : "Unita'" e soprattutto "inclusione". Sono le due parole chiave della festa della Repubblica, in questa domenica 2 giugno, nella quale le polemiche non cessano di attraversare la maggioranza di governo. Il presidente della Camera, Roberto Fico arriva ai Fori Imperiali, per la tradizionale parata, e dedica la giornata non solo a tutti gli italiani ma anche a Migranti e rom. E, a stretto giro, arriva la replica del leader della Lega e ministro ...

2 giugno - Fico dedica festa ai rom. Lite con Salvini : mi fa girare le scatole : Nemmeno durante la parata del 2 giugno si fermano le schermaglie fra M5s e Lega: questa volta tocca a Roberto Fico e a Matteo Salvini scontrarsi. E il tema è quello dei rom e...

2 giugno - Fico dedica festa ai rom. Salvini : mi fa girare le scatole : Nemmeno durante la parata del 2 giugno si fermano le schermaglie fra M5s e Lega: questa volta tocca a Roberto Fico e a Matteo Salvini scontrarsi. E il tema è quello dei rom e...

Tivoli - fan invita Salvini al proprio bar : “Andiamoci tutti. Paga Fico - visto che oggi è la festa di rom e borseggiatori” : A Tivoli per il comizio in vista del ballottaggio, Matteo Salvini è stato invitato da una signora ad andare nel proprio bar. “Ci veniamo tutti, tanto offre Fico visto che oggi è la festa di migranti, rom e borseggiatori” ha detto il leader della Lega, riferendosi alle dichiarazioni del presidente della Camera, che aveva dedicato il 2 giugno, oltreché agli italiani, anche a rom, migranti e sinti. ...

2 giugno - Di Maio prende le distanze da Fico : “Polemica sui migranti inopportuna per la festa” : Continuano le polemiche per il 2 giugno. Anche il vicepremier pentastellato è intervenuto sul botta e risposta tra Salvini e Fico: "Io e Roberto su queste questioni siamo molto diversi e non è una novità. Io non avrei mai alimentato questa polemica di distrazione di massa sui migranti il 2 giugno".

2 giugno - Fico dedica la festa della Repubblica ai rom - Salvini : «Parole che fanno girare le scatole» : Oggi è la festa di tutti quelli che si trovano sul nostro territorio, è dedicata ai migranti, ai rom, ai sinti, che sono qui ed hanno gli stessi diritti». Lo ha detto il...

Scontro sul 2 giugno - Fico : «Lo dedico a rom e migranti» E Salvini : «Per me è la festa degli italiani»|Video|Foto : Il presidente della Camera e il tema dell’inclusione, scelto per la sfilata di quest’anno. La risposta del leader della Lega: «Le sue parole mi fanno girare le scatole, come a tanti italiani. Io la dedico all’Italia e alle nostre donne e uomini in divisa»

2 Giugno - Fico dedica la festa a Rom e migranti<br>Salvini : "Io la dedico agli italiani" : Tensione senza fine tra Movimento 5 Stelle e Lega, anche nel giorno della festa della Repubblica. Il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, ha assistito alla parata militare ai Fori Imperiali insieme alle altre autorità, spendendo qualche parola per il Ministro Trenta, recentemente al centro delle polemiche per aver incluso nelle celebrazioni anche i civili della Difesa e la riserva selezionata: "Non ci devono essere polemiche, ...

2 giugno - Fico dedica festa ai rom. Lite con Salvini : fa girare le scatole : Nemmeno durante la parata del 2 giugno si fermano le schermaglie fra M5s e Lega: questa volta tocca a Roberto Fico e a Matteo Salvini scontrarsi. E il tema è quello dei rom e...

2 giugno - Fico : “Festa dedicata anche a rom e migranti”. Salvini replica : “Offende chi sfila e mi fa girare le scatole” : “La festa della Repubblica va dedicata a tutti gli italiani, a tutti i migranti che si trovano sul nostro territorio, alle comunità, anche a quelle più deboli come quella di rom e sinti“. Sono le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione del 2 giugno, a cui è seguita la replica di Matteo Salvini: “A me fa girare le scatole. Offende chi ha sfilato oggi”. ...

2 giugno - Fico : «È anche la festa dei rom» - Salvini : «Parole che fanno girare le scatole» : Nemmeno durante la parata del 2 giugno si fermano le schermaglie fra M5s e Lega: questa volta tocca a Fico e a Salvini scontrarsi prprio sul tema dell'inclusione legato alla festa della...