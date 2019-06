' Caltagirone gate' | D' Agostino svela | il matrimonio doveva andare in fumo prima del sì

Blastingnews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Sedotta e abbandonata all'altare: così, secondo Dagospia, sarebbe dovuta concludersi la finta storia d'amore di Pamela Prati con l'inesistente imprenditore romano Mark. Una sceneggiatura degna di una soap opera che sarebbe stata ideata dall'ex star del Bagaglino con la complicità delle sue agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Tre donne che si mostravano amiche per la pelle, mentre ora, diventate acerrime nemiche, si accusano a vicenda. Il sito fondato da Roberto D', dopo aver scoperchiato il raggiro, è prodigo di rivelazioni del caso, inesauribile per i quotidiani colpi di scena che riserva. L'ultima 'bomba' sganciata da Dagospia, ricostruisce cosa prevedeva il piano ordito dalle tre e cosa sarebbe accaduto, se l'inganno non fosse stato scoperto....

elizarhuber : RT @shavitjager: grazie Marco Carta comunque a nome di tutti gli appassionati del trash perché già ci stavamo preoccupando su come avrebbe… - shavitjager : grazie Marco Carta comunque a nome di tutti gli appassionati del trash perché già ci stavamo preoccupando su come a… - c4terin44 : E dopo Marco Caltagirone, il #MarcoCarta gate. Che dire, non vedo l'ora di vedere un nuovo Marco che ci regali un p… -