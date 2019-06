Schianto frontale all' alba sulla Cilentana | due morti

Drammatico Schianto frontale : mamma di 34 anni muore insieme ai suoi 4 bambini : Una donna di trentaquattro anni è rimasta uccisa insieme ai suoi quattro figli in uno scontro frontale con un camion su un'autostrada del Queensland, in Australia. La giovane mamma si chiamava Charmaine Harris McLeod e il più grande dei suoi bambini aveva appena sei anni. Il terribile incidente stradale, stando a quanto riportato dai media locali, risale a lunedì sera. La polizia ha detto che, stando a quanto emerso finora, l’automobilista stava ...

Ascoli Piceno - Schianto frontale tra due auto : muore giovane papà : Gianni Filiaci, un cuoco di quarantuno anni, è morto in un incidente stradale lungo la Valmenocchia, in territorio di Massignano (Ascoli). L'uomo era alla guida di una Peugeot che, per cause al vaglio dei carabinieri, è andata a sbattere frontalmente contro una Volkswagen Golf, proveniente in senso opposto.

Piazza Armerina - Schianto frontale : Roberto muore a 34 anni - lascia compagna in gravidanza : Roberto Muscia, 34enne di San Michele di Ganzaria, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto poco prima le ore 19.00 al bivio Camemi, strada statale 117 bis che collega Piazza Armerina a Gela. Per il giovane 34enne non c'è stato nulla da fare. La sua compagna in gravidanza è stata colta da un malore dopo essersi recata sul posto.Continua a leggere

Ferrara - Schianto frontale contro auto con papà e figlia. Marco muore a 19 anni : Marco Barboni, studente di Comacchio di 19 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri. Per il giovane non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Treviso - drammatico Schianto frontale in strada : un morto e 4 feriti - anche due bimbi : La tragedia nel pomeriggio di sabato a Volpago del Montello. La vittima è una donna di 71 anni che viaggiava insieme alla figlia di 32 anni rimasta gravemente ferita. In ospedale anche gli occupanti dell'altra vettura, una donna e due bambini di appena 5 e 7 anni le cui ferite però non sarebbero gravi.Continua a leggere