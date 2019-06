Incidente Venezia | dalla perdita dei comandi all’impatto | il dialogo tra pilota e

Incidente Venezia : entro giugno via le grandi navi da crociera dalla Giudecca e da San Marco : Fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riferiscono che sulle grandi navi a Venezia il tavolo istituzionale è da tempo in corso. I ministri interessati si vedranno a breve scadenza per tirare le somme sulle opzioni progettuali individuate, allo scopo di trovare la soluzione definitiva migliore, che arriverà presumibilmente entro il mese di giugno, per allontanare le grandi navi da crociera dalla Giudecca e da San ...

Incidente Venezia - Codacons : “Esposto per attentato alla sicurezza dei trasporti” : “La Procura della Repubblica di Venezia dovrà aprire una indagine per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti“: lo chiede il Codacons annunciando che “presenterà domani un esposto alla magistratura in merito all’Incidente avvenuto oggi tra una nave da crociera e un battello turistico“. ”Si tratta dell’ennesimo Incidente tra grandi imbarcazioni che si registra a Venezia, e che poteva avere ...

Incidente tra navi a Venezia - testimone : “Tutti gridavano e correvano - non sapevo cosa fare” [GALLERY] : Questa mattina, alle 08:36 una nave da crociera Msc ha urtato un’imbarcazione turistica ormeggiata, andando poi a sbattere sulla banchina del Molo San Basilio, nel canale della Giudecca, poco distante dal Porto di Venezia. “Quando abbiamo visto lo nave che stava avanzando tutti hanno iniziato a gridare, tutti correvano. Eravamo nella zona reception, non sapevo cosa fare, mi sono allontanato velocemente facendo un salto per scendere ...

Venezia - le fasi concitate prima dello scontro : “Tutto a sinistra - tutto a sinistra”. Poi l’Incidente : “Emergenza” : La nave da crociera Msc “Opera” entra nel molo di San Basilio trainata dai rimorchiatori. A terra, la capitaneria di porto segue le operazioni. Quando sembra chiaro che ci sia qualcosa che non va, arrivano gli ordini: “tutto a sinistra, tutto a sinistra“. Poi, poco prima dell’impatto, gli uomini cercano di mettersi in contatto col battello turistico River Countess ormeggiato lì di fronte. “Emergenza, ...

Incidente tra nave da crociera e battello a Venezia : ferite 4 turiste straniere : Le persone rimaste ferite nell’Incidente verificatosi questa mattina a Venezia, tra la nave da crociera MSC e un battello fluviale, sono 4 turiste straniere, di età tra i 67 e 72 anni: tra queste, una donna americana è già stata dimessa dopo le cure al pronto soccorso. Le altre tre – spiega la direzione dell’Usl – sono una neozelandese e due australiane; una di loro, una 67enne, è in condizioni un po’ più serie. Le ...

