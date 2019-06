Final Fantasy 7 Remake per Xbox One appare nei listini di GameStop

eurogamer

(Di domenica 2 giugno 2019)potrebbe arrivare anche suOne, stando ad alcune segnalazioni apparse in rete nelle ultime ore.Il gioco è stato annunciato per PS4 nel 2015, ma in realtà Square Enix non ha mai specificato se sarà un'esclusiva, totale o temporanea, della console ammiraglia di Sony oppure se sarà un titolo multipiattaforma. Insomma, l'approdo dell'attesodell'epopea di Cloud e soci su altri lidi non è assolutamente da escludere. Specialmente ora che, come segnala SparkChronicles, la presunta versioneOne diè stata avvistata in alcuniregionali della nota catena, nello specifico in quelli delle divisioni irlandesi e finlandesi. Tuttavia, come per l'edizione per PS4, non è specificata la data di uscita. Leggi altro...

