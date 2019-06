Fiamme in un albergo a Grado | evacuati turisti | nessun ferito

meteoweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2019) Un incendio è divampato questa sera in undi(Gorizia). Un’ottantina di, spaventati e alcuni in preda al panico, sono stati. Sul posto stanno operando alcuni mezzi e una decina di Vigili del fuoco. Non si hanno notizie di feriti, alcune persone che avevano inalato fumo sono rimaste leggermente intossicate e sono state visitate precauzionalmente dal personale di un’ambulanza. Considerato l’alto numero di ospiti, sul posto è stato fatto atterrare anche l’elicottero sanitario in assetto notturno, pronto a fare la spola con gli ospedali regionali. Indagini sono in corso per stabilire le origini del rogo che pare sia divampato nei locali adibiti a lavanderia e di li’ si sia propagato L'articoloin unMeteo Web.

