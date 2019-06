2 giugno | quando Matteo Salvini diceva che non c’era nulla da festeggiare

fanpage

(Di domenica 2 giugno 2019) Il ministro degli Interni leghistasi è detto "orgoglioso" di partecipare alla parata del 2ai Fori Imperiali a Roma, augurando a tutti i cittadini una buona 'Festa della Repubblica'. Eppure, non più tardi di 6 anni fa non la pensava esattamente così. In un tweet del 2013 i toni utilizzati erano molto critici.

