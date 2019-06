ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2019) FQ Magazine Ballando con le Stelle 2019, vince a sorpresa Lasse Matberg (che finisce in pronto soccorso). Canino alla De Girolamo: “Io ti querelo” In gran forma, sensibile, ironico, pungente e carico, anzi “” ad affrontare sei volte lo Stadio San Siro dal primo giugno (in tutto29 volte che si esibisce al Meazza in 29 anni) e poi 2 concerti a Cagliari, il 18 e 19 giugno.Rossi cattura da subito l’attenzione quando ci illustra il suoNon Stop2019:è unloi tempi eloio”. Ci29 canzoni in scaletta (la simbologia per il Kom è fondamentale e rappresenta anche anche un po’ il suo portafortuna) per due ore e mezza tutte di fila. C’è già una promessa solenne: ...

Corriere : Vasco Rossi, stasera il concerto a Milano: notte in tenda per i fan - IlContiAndrea : Il Vasco-pensiero dall’immigrazione alla politica, passando per le canzoni, la vita sana e la perenne ricerca della… - Cascavel47 : Vasco in concerto a Milano, lui: “Questo è un live duro e puro. Duro, perché lo sono i tempi e puro, perché lo sono… -