Sicurezza stradale | ecco i consigli su come far viaggiare i bimbi senza rischiare

Motori – Driving Skills For Life : l’impegno gratuito di Ford per la Sicurezza stradale dei più giovani : Il Ford DSFL rappresenta l’impegno dell’Ovale Blu nell’area della Corporate Social Responsibility che si sostanzia nella presa di coscienza e nello studio della società, con lo sguardo rivolto, soprattutto, ai più giovani Al via l’edizione 2019 di Ford Driving Skills For Life (DSFL), il programma di corsi gratuiti di guida responsabile indirizzato ai giovani nella fascia d’età 18-25, che torna in Italia per il 7° anno consecutivo e ...

“Il Salvagente” certifica la Sicurezza stradale Made In Italy : Prosegue l’impegno della rivista Il Salvagente, da sempre in prima linea nella tutela dei diritti dei consumatori, per la certificazione di aziende, prodotti e servizi meritevoli. Questa volta è il turno di SMA Road Safety, azienda campana guidata dall’imprenditore Roberto Impero, che ha conquistato il mercato della sicurezza stradale attraverso sistemi di ritenuta molto apprezzati, soprattutto all’estero. L’80% del suo fatturato è infatti ...

Volvo - non solo Sicurezza stradale : obiettivo ‘zero plastica’ : Si rafforza il sostegno di Volvo al progetto LifeGate PlasticLess per la lotta alle plastiche nei mari italiani Dopo che lo scorso anno la filiale italiana di Volvo aveva sposato la causa del progetto LifeGate PlasticLess per la riduzione delle plastiche nel mare ed effettuato la posa di tre dispositivi Seabin (nei porti di Marina di Varazze, Marina di Cattolica e Venezia Certosa Marina), nel 2019 il progetto si amplia, quest’anno ...

Sicurezza stradale : nasce Conass : MILANO, 6 MAG - "La Sicurezza stradale è al centro delle priorità delle istituzioni a tutti i livelli, soprattutto da quando i dati sugli incidenti mortali sulle strade sono in forte crescita": nasce ...

Giro : Aci-Sara per la Sicurezza stradale : ... Presidente ACI - per due ragioni fondamentali: la disponibilità del Giro a promuovere la cultura di una sempre maggiore sicurezza sulle strade e la comune passione per lo sport".

Aci e Sara insieme al Giro D'Italia 2019 per la Sicurezza stradale : Con l'hashtag #rispettiamoci, ACI e Sara Assicurazioni lanciano al 102° Giro D'Italia la campagna di sensibilizzazione...

E al giro d'Italia va in scena la Sicurezza stradale : ... Presidente ACI - per due ragioni fondamentali: la disponibilità del giro a promuovere la cultura di una sempre maggiore sicurezza sulle strade e la comune passione per lo sport, quale portatore e ...

Sicurezza stradale : cresce inesorabilmente la ‘tossicodipendenza’ da smartphone : Un recente studio ha evidenziato come la guida distratta, dovuta ad automobilisti dipendenti dallo smartphone, sia diventata un problema più grande di quanto pensiamo Nonostante le leggi sempre più severe e le massicce campagne pubblicitarie provenienti da ogni direzione, dai dati sull’utilizzo del telefono alla guida, provenienti dallo studio di 1,8 milioni di utenti Zendrive tra il novembre 2018 e il gennaio 2019, emerge come i ...

"La Sicurezza ci sta a cuore" : a scuola di educazione stradale : Borsellino" di Soleto, nella festa finale i ragazzi hanno assistito a crash test in piazza, esibizioni, dimostrazioni delle unità cinofile della Guardia di Finanza, spettacoli, lezioni di sicurezza ...

Sicurezza stradale - contest musicale : i vincitori di Punto.exe : Sicurezza stradale, i vincitori di Punto.ese. Si e' conclusa la 2° edizione del contest musicale sulla Sicurezza stradale.

Sicurezza stradale - il 50% degli italiani sa che dipende da loro. Ma a sbagliare sono sempre gli altri : La Sicurezza stradale non è percepita da tutti allo stesso modo. A dimostrarlo sono i dati dell’Osservatorio realizzato dall’istituto Euromedia Research per il brand di pneumatici Continental: l’indagine, condotta a livello nazionale, si basa su un campione di 2 mila persone a cui è stata chiesta un’opinione sulla Sicurezza stradale e sui fattori che la influenzano. La prima parte dello studio ha indagato su chi o cosa ...