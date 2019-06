Roland Garros – Zverev agli ottavi a fatica | Lajovic lo fa dannare | poi crolla al quinto

LIVE Caruso-Djokovic - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 3-6 - il serbo conquista il primo parziale! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il terzo turno del Roland Garros 2019 tra il nostro Salvatore Caruso e Novak Djokovic. Nel 3° match sul “Philippe Chatrier” il siciliano avrà l’onere e l’onore di confrontarsi con il n.1 del mondo. Proveniente dalle qualificazioni, il nostro portacolori si è reso protagonista di un percorso esaltante, prima sconfiggendo lo spagnolo Jaume Munar e poi prendendo ...

Roland Garros 2019 : Fabio Fognini agli ottavi di finale! Bautista Agut sconfitto in quattro set con una bella prestazione : Fabio Fognini lancia un chiaro segnale a tutto il Roland Garros: chi vorrà conquistarlo dovrà fare i conti anche con lui. Il ligure batte, con una bella partita durata 3 ore e 10 minuti, lo spagnolo Roberto Bautista Agut con il punteggio di 7-6(5) 6-4 4-6 6-1. Per lui si tratta del settimo successo a livello ATP (ottavo in totale) contro l’iberico. Lunedì, quindi, ci sarà lo scontro che in molti aspettavano, che opporrà Fognini ad ...

Roland Garros – Fabio Fognini on fire : l’azzurro stende Bautista Agut e accede agli ottavi : Fabio Fognini supera in 4 set Roberto Bautista Agut e accede agli ottavi di finale del Roland Garros: il tennista italiano prenota la sfida contro Alexander Zverev Fabio Fognini avanza spedito nel main draw del Roland Garros. Il tennista italiano, numero 12 del ranking mondiale maschile e 9ª testa di serie dello Slam francese, ha superato agilmente lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 21 della classifica ATP. Dopo 3 ore e 11 minuti di ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 1° giugno. Fognini batte in quattro set Bautista Agut! Anche Zverev - Halep e Tsitsipas agli ottavi : Buongiorno, e benvenuti Anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con la settima giornata. Si concludono gli incontri di terzo turno nei tabelloni maschile e femminile, con l’aggiunta, oltre ai programmati match della parte alta degli stessi, delle due sfide sospese ieri per oscurità: quelle tra Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov e tra Stefanos Tsitsipas s Filip Krajinovic, con lo svizzero e il greco avanti per due set a ...

LIVE Fognini-Bautista Agut - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 7-6 6-4 4-6 6-1 - il ligure si qualifica per gli ottavi di finale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Fabio Fognini e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valida per il terzo turno del Roland Garros 2019 di tennis: il bilancio dei precedenti è a favore dell’azzurro, che conduce 7-3, e se guardiamo solo alla terra battuta il ligure è avanti 3-1. Prosegue la rincorsa dell’azzurro alla top 10 mondiale: vincendo oggi Fognini eguaglierebbe almeno il risultato dello scorso ...

Roland Garros – Tsitsipas accede agli ottavi : Krajinovic sconfitto al quarto set : Stefanos Tsitsipas accede agli ottavi di finale del Roland Garros: il tennista greco supera il serbo Krajinovic al quarto set Dopo 3 ore e 38 minuti di match, Stefanos Tsitsipas stacca il biglietto valevole per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il tennista greco, arrivato sulla terra rossa di Parigi da numero 6 del mondo, ha sconfitto il serbo Filip Krajinovic, numero 60 del ranking maschile. Tsitsipas si è imposto in quattro set, ...

