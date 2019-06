Recensione cuffie In-Ear Razer Hammerhead Duo

hynerd

(Di sabato 1 giugno 2019) In questi giorni abbiamo avuto la possibilità di testare leDuo (In-Ear) un prodotto finalizzato al gaming che ha un’ottimo rapporto qualità/prezzo. Iniziamo con la “scheda tecnica” del prodotto: Colore: Nero Risposta in frequenza: 20 Hz – 20 KHz Sensibilità: 112 ± 3 dB (SPL massimo) Potenza in ingresso: 10 mW / 20 mW Lunghezza del cavo: 1,2 m Peso approssimativo : 17 g Connettore: Jack angolato da 3,5 mm Driver: Dynamic + Balanced Armature Impedenza: 32 Ω ± 15% … L'articoloIn-EarDuo di Filippo Naldi proviene da Hynerd.it.

