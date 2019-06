Juve | con il possibile arrivo di Sarri | Mandzukic | Cuadrado e Costa sarebbero in bilico

Inter - Beppe Bergomi elogia Conte : “è l’uomo giusto per accorciare sulla Juventus. Mercato? Chiesa sarà…” : Beppe Bergomi elogia Antonio Conte, definendolo l’uomo giusto per ridurre il gap dalla Juventus: per quanto riguarda il mercato dell’Inter, ‘Lo Zio’ dà più probabile l’arrivo di Barella rispetto a quello di Chiesa Inizia ufficialmente l’era Conte sulla panchina dell’Inter e l’ex CT della Nazionale incassa subito gli elogi di una bandiera nerazzurra come Beppe Bergomi. ‘Lo Zio’ del ...

Juventus - Il Sole 24 Ore rilancia : 'Adidas spinge per Guardiola in bianconero' : Giorni frenetici di mercato: la Juventus è in cerca di un allenatore e le preferenze sarebbero Sarri e Guardiola, con il secondo che sembrava più un'utopia che un sogno realizzabile. Se non fosse per l'Adidas e Pochettino, l'attuale tecnico degli Spurs che indirettamente potrebbe facilitare l'arrivo del maestro catalano a Torino. Stando a quanto riporta Il Sole 24 Ore, giornale da sempre legato al mondo della borsa e, di conseguenza, con un ...

Juventus-Guardiola - clamorosa conferma! Barzaghi (Sportmediaset) : “Lunedì sarà il giorno di Pep” : GUARDIOLA JUVENTUS- Secondo quanto riportato da Barzaghi, noto giornalista di Sportmediaset, la Juventus sarebbe pronta ad annunciare Pep Guardiola nella giornata di lunedì. Secondo come riportato dal noto giornalista sul suo account twitter e sul suo personale canale youtube, una fonte molto attendibile avrebbe rivelato dell’imminente arrivo di Pep Guardiola sulla panchina della Juventus. Resta […] L'articolo Juventus-Guardiola, ...

Calciomercato Juventus - possibile intesa per cinque anni con il turco Demiral : In attesa di definire il tecnico della prossima stagione, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato per cercare di rafforzare una rosa che ha bisogno di qualità per cercare di raggiungere l'ambita Champions League. Ci sono però delle esigenze oggettive, che riguardano soprattutto la difesa, considerati il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe rientrare nello staff tecnico della Juventus) e il probabile addio di Martin Caceres ...

Sarri Juventus - sprint bianconero : l’ex Napoli torna in pole : Sarri Juventus – Maurizio Sarri è il grande favorito per la panchina della Juventus e la successione di Massimiliano Allegri. Positivo l’incontro di ieri tra l’agente e intermediario Ramadani e il Chelsea, con i ‘Blues’ pronti a liberare il tecnico ex Napoli dopo il trionfo in Europa League. Il club di Abramovich ha chiesto però tempo per definire la […] More

Il sarrismo esiste - e con Sarri allenatore la Juventus deve decidere se convertirsi : Sul termine "Sarrismo" si sviluppa la discussione sul possibile passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus. Un nuovo capitolo per il Sarrismo, un neologismo che sembra sia destinato a durare e perfino a crescere, che ci parla di strategia nel gioco del calcio ma anche di identità, napoletana e non solo.Continua a leggere

Icardi-Dybala - si infiamma l’asse tra Inter e Juventus : pro e contro dello scambio dell’anno : Le due società hanno ricominciato a parlarsi per provare a capire la fattibilità dell’affare, ecco i pro e i contro di uno scambio che avrebbe del clamoroso Uno scambio particolare, sotto certi punti di vista alquanto complicato. Mauro Icardi e Paulo Dybala sono al centro di una trattativa di mercato che coinvolge Inter e Juventus, tornate a parlare di questa operazione da qualche giorno. Claudio Grassi/LaPresse I nerazzurri avevano ...

Allenatore Juventus - Mourinho allontana i bianconeri : “mi piacerebbe vincere in un campionato diverso” : Allenatore Juventus – E’ alla ricerca di un nuovo progetto dopo l’addio al Manchester United, adesso Josè Mourinho pensa al futuro con l’intenzione di tornare protagonista, intervista rilasciata a Eleven Sports e ripresa da “A Bola” ed importanti dichiarazioni: “ho approfittato di questa pausa per progettare il mio futuro, migliorare il mio staff tecnico, dare una nuova dimensione al mio lavoro ...

Momblano : credo ancora a Guardiola - intanto la Juve ha chiuso con Sarri : Momblano rilancia sulla clausola del contratto di Guardiola. La clausola c’è ma non riguarda le sanzioni amministrative, bensì la mancata partecipazione alla Champions per meriti di gioco. Pep potrebbe uscire perché nonostante sia arrivato primo il City rischia di essere escluso dalle prossime due Champions dalla Uefa. Un altro dato da non sottovalutare è che l’inchiesta della Uefa è per fatti relativi al 2014, quindi Guardiola ha ...

Nuovo allenatore Juventus - Guelpa conferma : “Lunedì novità importanti” : Nuovo allenatore Juventus – ?Negli ultimi giorni sembrava aver perso quota la candidatura di Pep Guardiola per la ?Juventus ma non per Luigi Guelpa. Il giornalista de Il Giornale, uno dei primi a parlare dei contatti tra il tecnico spagnolo e la Juve. Il giornalista è intervenuto sulle frequenze di Radio Bianconera per parlare del possibile approdo di Pep Guardiola alla Juve. […] More

Juve Stabia annunciata una conferenza stampa per importanti comunicazioni societarie : La S.S. Juve Stabia comunica che domani, 1 giugno 2019, alle ore 11, presso la sede sociale sita al Viale Europa 41 in Castellammare di Stabia, si terrà una conferenza stampa per delle comunicazioni societarie. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla Serie CL'articolo Juve Stabia annunciata una conferenza stampa per importanti comunicazioni societarie sembra essere il primo su ...

Juventus - petizione per togliere la stella di Conte dall’Allianz Stadium : togliere la stella di Antonio Conte dall’Allianz Stadium. La petizione, rivolta alla Juventus, lanciata sulla piattaforma Change.org, ha raccolto in poche ore oltre 10 mila adesioni. Il promotore, che si firma Buddy Guy Black & White, spiega: “Andare all’Inter significa entrare in una società che ha provato, attraverso diversi canali più o meno chiari, ad annientarci e a buttare fango su una storia di cui lo stesso ...

Guardiola Juventus - “Sky” allo scoperto : opzione concreta! : Guardiola Juventus – Sembra nuovamente allontanarsi l’ipotesi di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: dopo che l’ex allenatore del Napoli ha conquistato l’Europa League con il Chelsea, infatti, le sue quotazioni sono scese anziché salire e una conferma arriva direttamente dal Regno Unito. Sembra infatti certo che la Juventus guardi con interesse al campionato proprio agli allenatori del […] More

Juventus - Chiellini non si accontenta : “speriamo di alzare altri trofei” : Stagione positiva per il difensore della Juventus Giorgio Chiellini, la consegna della coppa dello scudetto allo Juventus Museum è stata l’occasione per parlare della cavalcata dei bianconeri. “Me li sono goduti tutti, anche se portare la coppa da capitano raddoppia la soddisfazione – ha raccontato Chiellini a Juventus Tv -. Passano gli anni e ci rendiamo conto di quanto sia difficile arrivare alla vittoria, per questo ...