Temptation Island | tra i nomi possibili del cast Chando e Manila

(Di venerdì 31 maggio 2019) Torna anche quest'anno, il programma più seguito dell'estate in cui tentatori e tentatrici proveranno a far scoppiare e a mettere alla prova coppie più o meno consolidate. Quando inizia? Le riprese del fortunato programma televisivo cominceranno a giugno: sono ancora aperti iing. Chiunque può proporsi come coppia concorrente o come tentatore compilando il modulo on line. C'è solo un limite per la partecipazione: le coppie non devono avere figli, né essere sposate. Sull'andata in onda dici sono dei rumors che farebbero intuire uno spostamento. La trasmissione è sempre partita a luglio, ma quest'anno potrebbe slittare per lasciare il posto alla serie evento di Adriano Celentano: Adrian. Le puntate saranno 4 o 5 e andranno in onda in un giorno infrasettimanale come ogni edizione. Confermato anche il presentatore, Filippo Bisciglia, per ...

