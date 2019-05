Stilano classifica delle liceali più avvenenti Le ragazze protestano contro i compagni

huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) I ragazzila classicacompagne più, lesi ribellano. Accade al Liceo Classico “Carducci” di Bolzano, dove un documento dal titolo piuttosto eloquente e poco elegante (“Figadvisor, dalla più alla meno bombabile”) ha fatto scattare la polemica, che è sfociata in una dura lettera di protestastudentesse. Lo riporta il Corriere della Sera.Sulla “pagella” erano riportati i voti assegnati all’aspetto fisico di ciascuna ragazza: un gesto che non è piaciuto alle dirette interessate che, dopo un confronto con il dirigente Andrea Pedevilla, hanno scritto e affisso all’entrata della scuola una lettera in cui chiedono rispetto. Nella nota si legge:“La nostra essenza viene annullata in un singolo numero, veniamo valutate con giudizi pesanti in base all’estetica e a quanto ...

