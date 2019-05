Si torna ad Hogwarts con quattro nuovi libri di J K Rowling

Blastingnews

(Di venerdì 31 maggio 2019) Era il lontano 1997 quando in Inghilterra uscì Harry Potter e la pietra filosofale dando il via all’incredibile saga che rese famoso in tutto il mondo il maghetto occhialuto dagli occhi verdi e con la cicatrice a forma di saetta. E ora, a dodici anni dall’uscita dell’ultimo capitolo di ‘Harry Potter e i doni della morte’, la scuola di magia e stregoneria die il magico mondo dei maghi e delle streghe sono pronti are. La scrittrice J. K.fa volare con la fantasia i suoi fan nel mondo del maghetto conpronti all'uscita. La notizia e l’uscita deiLa notizia è stata annunciata con un comunicato su Pottermore:brevisaranno editi dalla casa editrice Pottermore Publishing e saranno pubblicati in versione e-book. I primi due saranno già disponibili a partire dal 27 giugno 2019, il prossimo anno seguiranno i restanti due, ...

