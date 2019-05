Pratiful | perché è potuto succedere?

vanityfair

(Di venerdì 31 maggio 2019) Mentre in televisione sono passate di nuovo Eliana Michelazzo e Pamela Prati, per raccontare di come sono state «plagiate» (ricordiamolo: la prima tratta in inganno da un profilo Instagram «Simone Coppi», che aveva sposato e il cui nome si era tatuato sul braccio; la seconda fidanzata con l’inesistente profilo «Mark Caltagirone»), il colpo di scena della settimana è che ha parlato la grande accusata Pamela Perricciolo. La donna ha spiegato che tutte e tre sapevano del gioco che stavano conducendo. Che il motivo, per Pamela, erano i soldi, per Eliana invece c’è un problema di fragilità e un tentativo di riscatto (dopo l’esclusione da Uomini e Donne, dieci anni fa). Ad ogni modo: non riusciamo a stare dietro alla realtà, che supera la fantasia. Da Barbara D’Urso si è presentato persino l’avvocato di una donna che sostiene di essere la madre del bambino romano ...

