ilnapolista

(Di venerdì 31 maggio 2019) Alfredo, uno dei giornalisti più vicini a, sul Corriere dello Sport continua a confermare la volontà del tecnico.ha deciso:lalalaLe parole rivolte ai tifosi del Napoli dopo la vittoria di Baku, “I napoletani sanno quanto affetto ho per loro. Poi la professione ti porta a fare altre scelte”, ne sono una prova La decisione di lasciare il Chelsea era già stata presa, secondo, motivata anche dal blocco del mercato e dal fatto che la squadra ha perso Hazard, da tempo in parola con il Real, e avrà Loftus-Cheek e Hudson-Odoi a disposizione solo in autunno inoltratoaveva concordato un’uscita, indipendentemente dall’esito di Baku. E per lui nulla cambia. Aspetta di essere liberato, oggi è un giorno cruciale Sono tutti a Londra per l’incontro che avverrà oggi e dal quale si ...

SSCNapoliNews : Pedullà: «Maurizio Sarri vuole la Juve, soltanto la Juve, imprescindibilmente la Juve» - napolista : #Pedullà: «Maurizio #Sarri vuole la Juve, soltanto la #Juve, imprescindibilmente la Juve» Uno dei giornalisti più i… -