Pd | gaffe di Moretti | “Salvini ha twittato che farà un prelievo forzoso sui conti

(Di venerdì 31 maggio 2019)dell’europarlamentare del Pd, Alessandra, durante una polemica con Antonio Maria Rinaldi, eurodeputato della Lega, a Piazzapulita (La7). Il tema del dibattito è la lettera inviata al governo italiano dalla Commissione Europea circa la mancata riduzione del debito.menziona un tweet pubblicato da un account-parodia di Matteo Salvini. Il cinguettio del profilo fake recita così: “3,5 miliardi di euro di multa. Spread a 290. L’Europa crede di farci paura. Non sa che con 9.000.000 di italiani che credono in me, quella multa per noi è semplicemente ridicola. Con solo 400 euro a testa paghiamo tutto e li lasciamo pure la mancia per il caffè. Bacioni“. L’europarlamentare dem si rivolge a Rinaldi: “Che significa quanto scritto da Salvini? E’ unsuicorrenti?” L’europarlamentare leghista, in ...

