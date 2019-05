Sarà così l’iPhone pieghevole? Lo suggerisce un brevetto

optimaitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019) Pensate che Apple non stia pensando ad un iPhone? Forse il dispositivo non è nei piani immediati della mela morsicata, ma non crediate che l'azienda californiana sia completamente fuori dai giochi sotto questo punto di vista. Come riportato da 'cnet.com', l'OEM martedì scorso avrebbe depositato undedicato presso l'US Patent and Trademark Office. Non ci sono dettagli sul tipo di prodotto cui ilsi riferisce: per quanto si sappia, potrebbe trattarsi di un iPhone, di un iPad o di un qualsiasi altro articolo non ancora annunciato. Ilesibisce i display piegati in diverse configurazioni, alcune delle quali anche con pieghe multiple. Non è la prima volta, questa, che la mela morsicata dedica brevetti a dispositivi di questo genere: è già successo relativamente ad un telefono a conchiglia, originariamente presentato nel 2011. Non dovrebbe sembrare ...

