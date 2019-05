Rixi è stato condannato a 3 anni e 5 mesi e si è dimesso

agi

(Di giovedì 30 maggio 2019) Il viceministro alle Infrastrutture della Lega, Edoardo Rixi, èa 3e 5in primo grado nell'ambito del processo noto come 'Spese pazze' in Regione Liguria e si èdall'incarico. La sentenza della seconda sezione penale del tribunale di Genova, presieduta dal giudice Giuseppe Dagnino, ha inflitto una pena più grave di un mese rispetto alla richiesta del pm Francesco Pinto, che era stata di 3e 4. Rixi, che non era in aula, rispondeva di peculato e falso. Per Rixi è stata disposta anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. "Sono tranquillo. Ho sempre agito per il bene degli italiani. Conto sull'assoluzione perché non ho mai commesso alcun reato, ma per l'amore che provo per l'Italia e per non creare problemi al governo ho già consegnato nelle mani di Matteo Salvini le mie dimissioni" ha detto ...

