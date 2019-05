Neppure gli scimpanzé sono del tutto vegetariani

wired

(Di giovedì 30 maggio 2019)sì, ma fino a un certo punto: che gliintegrassero talvolta i pasti con insetti e uova non è una novità, ma è la prima volta che i ricercatori documentano l’abitudine di cibarsi anche di creature acquatiche come i crostacei. In questo video, in particolare, troviamo un esemplare alle prese con la pesca di piccoli granchi d’acqua dolce tra le pozzanghere della foresta pluviale della Guinea. A immortalarlo, è stato un team di scienziati dell’università di Zurigo. L’ipotesi è che in questo modo riescano a integrare alcuni nutrienti essenziali, come gli acidi grassi, il sodio e il calcio, molto importanti sopratnel periodo della maternità e nello sviluppo dei cuccioli. (Credit video: Kathelijne Koops)glidelWired.

