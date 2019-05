M5s | iscritti confermano la fiducia a Di Maio con l’80 per cento dei voti | 44 849 a

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) Luigi Diha ricevuto la conferma dellada parte deglidel Movimento 5 stelle con l’80 perdei: 44mila e 849 a favore; 11mila e 278 contro. “Oggi su Rousseau si è scritta una delle pagine più belle della storia di democrazia diretta del Movimento 5 stelle”, si legge sul Blog delle Stelle. “E non per il risultato uscito fuori dalle urne, che ha confermato Luigi Dicome capo politico con% dei consensi, ma per la partecipazione record a una votazione online per il Movimento che è anche il record mondiale per una votazione online in un singolo giorno per una forza politica”. L'articolo M5s,laa Dicon l’80 perdei: 44.849 a favore. Lui: “Presto nuova struttura” proviene da Il Fatto Quotidiano.

