agi

(Di giovedì 30 maggio 2019) L'Italia non ha fatto sufficienti progressi sul debito nel corso del 2018, aumentato dal 131,4 nel 2017 al 132,2% del Pil nel 2018. Lo scrive la Commissione Ue nelladi richiesta di chiarimenti inviata al, chiedendo una risposta entro domani. E i termini di questa replica, che ilsta studiando, saranno determinanti per evitare la procedura di infrazione. Quindi se ilmetterà nero su bianco la promessa di una riduzione del deficit nel 2019,deriva rispetto agli impegni presi dello stessoConte in dicembre, allora è probabile che l'esecutivo comunitario sarebbe pronto a rivedere la sua posizione” scrive Il Sole 24 Ore edizione su carta. Tutto però dipenderà, da un lato dall'atteggiamento che ilintenderà adottare (scontro o trattativa?), dall'altro dai governi europei, prima ancora che dCommissione, osserva il quotidiano ...

Adriano__Barone : RT @Agenzia_Italia: Come replicherà il governo alla lettera di Bruxelles, secondo i quotidiani - fisco24_info : Come replicherà il governo alla lettera di Bruxelles, secondo i quotidiani: L'Italia non ha fatto sufficienti progr… - Agenzia_Italia : Come replicherà il governo alla lettera di Bruxelles, secondo i quotidiani -