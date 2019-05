Cile | riunione delle Parti dell’Accordo FAO sulle Misure dello Stato di Approdo

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) Circa 150 delegati da paesi di tutto il mondo, organizzazioni inter-governative e ONG si riuniranno a Santiago delper la secondaFAOd’(PSMA). Il PSMA, entrato in vigore nel 2016, è il primo accordo internazionale legalmente vincolante focalizzato sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU acronimo inglese). Laaffronterà temi fondamentali per la sua messa in atto, la creazione di un sistema di scambio di informazioni e i requisiti per i paesi in via di sviluppo. Il Ministro dell’Economia,Sviluppo e del Turismo del, José Ramon Valente e il Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva apriranno i lavori. Si stima che la pesca IUU sia responsabile della cattura di oltre 26 milioni di tonnellate di pesce all’anno – pari ad un valore fino a 23 miliardi di dollari – e ...