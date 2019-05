Cadence of Hyrule | potrebbe arrivare a giugno il gioco che unisce Crypt of the

Cadence of Hyrule - Crypt of the Necrodancer : i dataminer potrebbero aver svelato la data di lancio : Se siete in attesa di Cadence of Hyrule - Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda, dovete sapere che il gioco potrebbe già avere una data di lancio.Come riporta Gonintendo infatti, grazie al lavoro dei dataminer sarebbe stata scoperta data di pubblicazione del titolo sul mercato: 30 maggio 2019.Si tratta sicuramente di una data vicina, ma in mancanza di annunci ufficiale val la pena prendere il tutto con le pinze. Cadence of ...