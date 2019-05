Salvini ai suoi | «I 5 Stelle?  Se prevale linea Di Battista  il governo non può durare»

Europee : Salvini trionfa - il web irride i suoi presunti detrattori - da Fazio a Gruber : Per la Lega le elezioni Europee sono state un vero e proprio trionfo. Già un anno fa i risultati delle politiche venivano considerati qualcosa di straordinario, considerato che Salvini aveva preso un partito che stazionava attorno al 5% e lo aveva portato fino al 17-18%. Considerando l'intero percorso si può parlare di vero e proprio "miracolo" compiuto dall'attuale leader del Carroccio che si è lasciato alle spalle una tornata di elezioni ...

Salvini - Anonymous ha pubblicato online 70mila email della Lega e dei suoi iscritti : scaricabili anche documenti d’identità : Più di 70mila email degli iscritti ai siti della Lega e del blog di Matteo Salvini sono stati hackerati da una divisione di Anonymous chiamata “CyberGuerrilla”. Le mail – più di 23 gigabyte di dati – erano state sottratte nel febbraio del 2018, quando gli hacker di AnonPlus avevano preso il controllo del blog del vicepremier. All’interno, scrive l’Agi, c’è qualsiasi cosa: comunicazioni inviate dai ...

Elezioni : Salvini è ovunque e ora suoi post anti-migranti raggiungono anche i minorenni : La campagna elettorale ormai agli sgoccioli ha visto protagonista assoluto Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno, non si è risparmiato e la sua agenda di oggi - diffusa dal suo braccio destro social Luca Morisi - ben documenta il suo presenzialismo sui media: tra tv e radio, solo questo venerdì, interverrà ben 10 volte. Senza contare qualche immancabile diretta Facebook. E, come ha sottolineato Repubblica, proprio su Facebook il leader del ...

Matteo Salvini - per Repubblica i suoi elettori sono degli zoticoni : roba da ridere : Immaginate le pacche sulle spalle per il compiacimento che si sono dati a Repubblica quando è arrivato l'ultimo sondaggio che analizza l'elettorato della Lega. Dai numeri della Emg Acqua pubblicati proprio sul quotidiano di largo Fochetti emerge che, citiamo testualmente il quotidiano fondato da Eug

Guy Verhofstadt sfida Matteo Salvini a dibattito : “Elettori devono sapere i suoi piani diabolici” : Guy Verhofstadt, leader dei Liberali al Parlamento europeo, ha sfidato il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini a dibattito, in modo che "gli elettori possano conoscere i piani diabolici che ha in mente". Il capogruppo dell'ALDE, inoltre, ha accusato i sovranisti di tutta Europa di tramare con il presidente russo Vladimir Putin per distruggere l'Unione.Continua a leggere

Fabio Fazio - la grande paura dei suoi amichetti : "Così vince la linea di Matteo Salvini" : Passare da Raiuno a Raidue, per Fabio Fazio, è un palese declassamento. Così "vince la linea di Salvini", dicono i suoi amici come ricostruisce La Repubblica. Il potere televisivo della rete principale non è paragonabile a quello degli altri due canali generalisti di Viale Mazzini. Perderlo non piac

Scuola : Salvini - 'pronto a incontrare prof sospesa e suoi studenti' : Roma, 17 mag. (AdnKronos) - “Giovedì prossimo sarò a Palermo a testimoniare la lotta alla mafia e per onorare la memoria del giudice Falcone e dei caduti della strage di Capaci. Sono sicuro, e ne sarei felice, che ci sarà anche modo di incontrare la professoressa Rosa Maria Dell’Aria, che mi auguro

La storia dell’insegnante di Palermo sospesa per le slide anti-Salvini dei suoi studenti : Matteo Salvini (foto: Massimiliano Ferraro/NurPhoto via Getty Images) Dopo l’esclusione di Altaforte, casa editrice vicina al movimento di estrema destra Casapound, dal Salone del Libro, si torna a parlare di censura e libertà di espressione. Una professoressa d’italiano, che insegna all’istituto tecnico Vittorio Emanuele III di Palermo, è stata sospesa dal suo istituto per due settimane per non aver vigilato e non essersi ...

Salvini PacMan contro i suoi nemici : il ‘Salvi Tutti’ fa il verso al gioco del ministro : Ecco il 'Salvi(ni)tutti', il gioco che fa il verso al contest su Facebook a premi lanciato da Matteo Salvini per le elezioni europee. Qui il ministro dovrà vedersela con i suoi avversari storici, come Roberto Saviano, Fabio Fazio, Pif, Gino Strada. Il gioco ricalca il modello Pac-Man. Il creatore è un informatico napoletano. Per giocare basta andare sul sito salvitutti.com.

Silvio Berlusconi contro Matteo Salvini : "Cosa penso dei suoi comizi - cosa dovrebbe fare". E su Fabio Fazio... : La campagna elettorale in vista delle elezioni Europee si infiamma. A parlare, ora, è Silvio Berlusconi, che si concede in un'intervista a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7. Il leader di Forza Italia parla a tutto campo. Si parte ovviamente da Matteo Salvini: "Con Salvini - spieg

Cannabis - Mantero contro Salvini : ''Butta fumo negli occhi per distrarre dal caso Siri e dai suoi fallimenti'' : L'intervista a Today con il senatore M5s autore della proposta sulla legalizzazione della Cannabis: ''Fa confusione tra...

Cannabis light - Montero (M5s) : “Salvini vuole solo distrarre dal caso Siri e dai suoi fallimenti nella lotta alla criminalità” : “Salvini? Il ministro in questo momento sta facendo un’operazione di distrazione dal caso Siri e dagli scarsi risultati che sta ottenendo nel contrasto alla criminalità organizzata. E quindi sposta l’attenzione su altro, demonizzando i negozi di canapa light“. Sono le parole del senatore M5s, Matteo Mantero, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale a proposito della nuova crociata del leader della Lega ...

VinciSalvini - così il vicepremier spinge i suoi social - e raccoglie i dati - : Se metti tanti Mi piace alla sua pagina Facebook vinci una telefonata o un incontro con Matteo Salvini . «Più veloce sei più punti accumuli», spiega il vicepremier in un video pubblicato sul social ...

Gentile Salvini - perché se la prende con la cannabis light? Pure i suoi selfie sono diseducativi : Gentile ministro Salvini, lei è davvero ‘ubiquo ai casi’, come il commissario Ingravallo di gaddiana memoria. Altro che Montalbano, Camilleri e amici buonisti. Lei è dappertutto ed ha la sua da dire sulla qualsiasi. La invidio: avessi io, povero poeta anarco-punk, la sua capacità di avere sempre tante certezze su così tante cose… Lei è una sicurezza per questa nazione e la nazione è sicura con lei. Certo, magari capita che a Napoli c’è gente ...