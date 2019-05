Incidente A14 oggi Faenza. Auto si capovolge e finisce in un canale: due morti

(Di mercoledì 29 maggio 2019) ncidente mortale, 29 maggio, intorno alle 12, sulla A14 Bologna-Taranto. Un'si è capovolta nel tratto compreso tra il bivio con la diramazione per Ravenna e, in direzione di Bologna, nei pressi del casello di. Due persone sono morte. Il tragico sinistro, fa saperestrade, è avvenuto in manieranoma e ha coinvolto un’che ha perso il controllo all'altezza del chilometro 64, e si è capovolta, fermandosi in un bacino idrico di irrigazione ai margini dell'strada. Nell'due persone hanno perso la vita. Dopo i primi disagi, il traffico è tornato regolare.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...