I Malkavian sono pronti a seminare il caos in Vampire | The Masquerade - Bloodlines 2

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il'ultimo clan presente in: The2, a confermarlo è il narrative lead di Paradox Interactive Brian Mitsoda, che durante un'intervista riportata da Videogamer ha svelato la notizia."I, in primo luogo, influenzano la stabilità psichica delle persone" ha dichiarato Mitsoda "Il loro potere non influenza solo i dialoghi, ma anche il combattimento. Il clan di per sé nasce proprio peril. Nello specifico, le loro abilità permettono al nemico di fuggire preso dal panico e, una volta che il vostro personaggio sarà di livello alto, potrà anche indurre i nemici a combattere tra loro. La loro abilità principale, Auspex, consente di vedere attraverso i muri ed individuare così i nemici. Inoltre il vampiropuò proiettare il proprio corpo oltre il piano fisico, esplorando così la mappa".Vi ricordiamo che: The ...

ScizLor : Non vedo l'ora di giocare la mia seconda partita come Malkavian, per apprezzare tutti quelli che sembrano sproloqui… -