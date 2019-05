Clima | PAC | grazie all’attività di Kyoto Club si è consolidata una rete di informazione e

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Oggi, mercoledì 29 maggio, si è tenuto a Roma l’evento finale di “CAPsizing – Per la resilienzatica”, un progetto promosso da. Obiettivo generale è quello di contribuire ad informare e creare fiducia nella Politica Agricola Comune (PAC) dell’Unione Europea tra i cittadini, in particolare i più giovani. Assicurare ai cittadini europei cibo di qualità e a prezzi accessibili, sostenere i redditi degli agricoltori e produttori, creare nuovi posti di lavoro, tutelare l’ambiente e il paesaggio e mitigare il. Sono queste le principali prerogative della PAC dell’Unione Europea: la politica europea per eccellenza, uno strumento fondamentale nella costruzione dell’UE, con delle regole comuni dalla Scandinavia a Malta dalla Croazia al Portogallo. Una politica ha condizionato non solo l’agricoltura, ma tutta la gestione del territorio rurale europeo e ...

