Calenda vuole fondare un altro partito?

Carlo Calenda non vuole lasciare il Pd : “Ma se me lo chiedessero fonderei un nuovo partito” : Carlo Calenda ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica in cui si è detto disposto a lasciare il Partito Democratico per fondare un nuovo soggetto politico che possa affian Carlo . Poi ha precisato su Twitter che non ha nessuna intenzione di lasciare il Pd e che, in caso di separazione, la scelta sarebbe condivisa con Nicola Zingaretti.Continua a leggere

Pd - Cacciari : “Calenda non vuole confronto con M5S? Di sicuro non lo voterò”. “Umbria? Problema non sono i corrotti” : A Otto e Mezzo (La7) il filosofo Massimo Cacciari ha detto la sua sullo stato di salute del Partito Democratico, alle prese con le elezioni europee e con lo scandalo della sanità umbra. “Voterò per il partito democratico, non so a chi darò la preferenza – ha detto rispondendo a Lilli Gruber -. Non è questione di un nome, Zingaretti già ha cominciato male la storia delle liste, ad esempio Calenda dice che se ne va se il Pd assumerà ...