Batteri fecali nella tisana “Ventre piatto” | L’Angelica non è al centro di una bufala

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ci sono notizie che devono essere analizzate con grande attenzione oggi 29 maggio, alla luce della presenza di. Si tratta di un prodotto lanciato sul mercato dal brande, come sempre avviene in questi casi, ci si chiede se la notizia sia vera o una, considerando il fatto che in passato si siano alternate fake news e allarmi che poi si sono rivelati autentici. Cerchiamo dunque di esaminare bene la questione e gli eventuali lotti coinvolti, come avvenuto con il Gorgonzola Igor poche settimane fa sulle nostre pagine. Senza girarci troppo intorno, la notizia deiè vera. La conferma giunge anche da fonti autorevoli come Adnkronos, con cui possiamo risalire al fatto che l’annuncio sia stato diramato direttamente dal gruppo Coswell Spa. Scendendo maggiormente in dettagli con il ...

