ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) L’ex consigliere comunale milanese Pietro, candidato alle europee non eletto ed ex vicecoordinatore lombardo di Forza Italia,rimanere in carcere. Lo ha deciso ildeldiche ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dal politico coinvolto nella maxi inchiesta della Dda milanese. Sono state respinte anche le richieste di revoca di altri due indagati., ex consigliere comunale difinito in carcere lo scorso 7 maggio in una inchiesta della Procura su un giro di, era candidato nel Nord Ovest con Forza Italia e ha ottenuto 996 voti. Il suo nome era finito anche nella di ‘impresentabili’ della Commissione parlamentare antimafia. Ben diverso il risultato elettorale di Lara Comi – indagata per finanziamento illecito – che con oltre 32 mila preferenze è la donna maggiormente votata ...

eziomauro : Tangenti in Lombardia, Fontana ammette: 'Anche Comi diceva che il coordinatore di Fi era Caianiello' - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Tangenti Milano, Tribunale del Riesame: “Pietro Tatarella deve restare in carcere” - MatteoMarchini5 : Tangenti Milano, Tribunale del Riesame: “Pietro Tatarella deve restare in carcere” -