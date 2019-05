Muore a soli dieci mesi all’asilo | possibile morte in culla

vanityfair

(Di martedì 28 maggio 2019) Ha iniziato ad agitarsi nel sonno, tanto, troppo. Poteva essere un brutto sogno, ma le sue labbra erano cianotiche e l’educatrice ha chiamato immediatamente i soccorsi. Ma per il piccolo di10, non c’era più nulla da fare. Ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. La tragedia questa mattina in un asilo privato a Roma, in via della Marrana nel quartiere Appio. Le educatrici sono state portate in caserma per essere ascoltate. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso. Sul corpo del piccolino, che è stato trasportato all’istituto di Medicina Legale dell’università La Sapienza, non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri, ma l’apertura formale di una inchiesta non c’è ancora. I dottori hanno confermato che le vie aeree erano libere e che non c’è stato nessun soffocamento. L’ipotesi, secondo un ...

