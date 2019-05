Lampone | le proprietà inaspettate contro infiammazioni e chili di troppo

dilei

(Di martedì 28 maggio 2019) Delizioso e sano: ilè un valido aiuto per chi è a dieta, utile per ridurre leed eliminare idi. Ilè ricco di fibre, che migliorano il senso di sazietà, inoltre ha un basso indice glicemico. Ciò significa che gli zuccheri che assumiamo, grazie a questo frutto, non vengono assorbiti dall’organismo, trasformandosi in cuscinetti adiposi. All’interno della sua polpa succosa si trovano tantissimi sali minerali, fra cui calcio, magnesio e potassio, che aiutano a depurare il nostro corpo dalle scorie e riattivare il metabolismo. Questa piccola delizia super naturale è ottima per ridurre i gonfiori, contrastare la cellulite e depurare, smaltendo i liquidi in eccesso. Non solo: nelè presente uno speciale chetone che migliora la produzione dell’adiponectina, un ormone che agisce direttamente sull’organismo, aiutandoci a ...