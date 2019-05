João Pedro | è bastata una tripletta a far nascere una stella?

lanotiziasportiva

(Di martedì 28 maggio 2019) Si può, nel giro di una manciata di giorni, passare da perfetto sconosciuto a nuovo fenomeno del calcio brasiliano? Se ti chiamisì; e non lo dico di certo io ma sono i numeri di questo ragazzino a parlare per lui.Calcio estero, Storie, Sudamerica,/ E’unaqualche sera fa nella partita d’andata dei sedicesimi di Copa Sudamericana, in nemmeno mezz’ora di gioco, perché tutti i giornali parlassero di lui; i paragoni già si sprecano, come da cattive abitudini, ma certamente le qualità di questo ragazzo sono notevoli.Più precisamente il 19 maggio è stato il giorno in cui, nel debutto assoluto in campionato contro il Cruzeiro,ha mostrato i primi numeri. Entrato ad una ventina di minuti dalla fine del match, ha segnato subito la sua prima doppietta da professionista in un quarto d’ora scarso.Dopodiché, quattro ...

