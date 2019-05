Conte | il retroscena | Non tiro a campare

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte l'hanno fatta grossa. Retroscena dal Quirinale : Mattarella furioso : "Uno scudo umano". Giuseppe Conte e M5s si sono nascosti dietro Sergio Mattarella per mettere in difficoltà Matteo Salvini e il presidente della Repubblica non l'ha presa affatto bene. La sceneggiata del premier la sera del CdM, con il decreto sicurezza stoppato a causa delle "criticità rilevate dal

Matteo Salvini contro Di Maio e Conte - retroscena dal CdM : "Io sono pronto" - a mezzanotte il dramma politico : Dopo il CdM "fantasma" del pomeriggio, lo scontro tra i ministri entra nel vivo dopo cena e va avanti fino a tardissima serata. Il retroscena del Corriere della Sera sulla riunione a Palazzo Chigi di lunedì parla di un duro scontro tra il premier Giuseppe Conte e il suo vice Matteo Salvini, leader d

Juventus - nuovo allenatore : spiraglio Conte - c’è il nuovo retroscena. Ecco i 5 candidati : nuovo allenatore Juventus- Dopo la festa scudetto e l’addio di Barzagli e Allegri dinanzi al proprio pubblico, la Juventus si prepara alla riflessione in vista del prossimo futuro. Chi sarà il nuovo allenatore bianconero? Tanti i nomi, tante le supposizioni, ma la sensazione è che la società bianconera sceglierà un profilo equilibrato in ottica futura. […] L'articolo Juventus, nuovo allenatore: spiraglio Conte, c’è il nuovo ...

Amici 18 - Mameli retroscena dopo puntata : “RacConterò tutto ai miei figli” : Mameli dopo Amici 2019: le parole del cantante dei Bianchi Mameli di Amici 18 ha dato dei pareri a caldo dopo la settima puntata del Serale. Ha assaporato pochi minuti della diretta: ha cantato la sua Ci vogliamo bene contro una super-coreografia di latino-americano di Umberto Gaudino. E quest’ultimo ha avuto la meglio al televoto. […] L'articolo Amici 18, Mameli retroscena dopo puntata: “Racconterò tutto ai miei figli” ...

Giuseppe Conte - il gioco sporco nel governo : "Così favorirà Di Maio per affossare Salvini". Retroscena-bomba : Obiettivo: blindare il governo. Come? Giuseppe Conte un'idea ce l'ha: picchiare duro la Lega per permettere al Movimento 5 Stelle di salire nei sondaggi e, spera il premier, alle elezioni europee del 26 maggio. D'altronde, le condizioni perché questo esecutivo resti in vita qualche altro mese (i 5 a

Giancarlo Giorgetti - la bomba sul governo. Retroscena : "Molla Conte e se ne va" - scacco matto Lega : Il governo resisterà fino al 26 maggio, ma di fatto l'alleanza tra Lega e M5s è morta. E Giancarlo Giorgetti starebbe già pensando a mollare Giuseppe Conte e andarsene dopo le elezioni europee. Alcuni Retroscena riferiscono di uno sfogo molto duro del sottosegretario leghista, numero 2 di Matteo Sal

Futuro Conte - Juve o Inter? Ora il mistero si infittisce : il nuovo retroscena : Futuro Conte ancora da decidere, ma è chiaro e palese che si starebbero concretizzando due correnti di pensiero. La prima rivelata dai colleghi di “SportMediaset”, la quale avvicina in maniera totale Antonio Conte alla Juventus, la seconda, invece, trova conferme sul prossimo Futuro del tecnico sulla panchina dell’Inter. “SportMediaset” ha annunciato un summit tra Agnelli, […] More

Le notizie del giorno – Le parole di Conte sul suo futuro in Italia - retroscena Keita Balde - novità su lite Gattuso-Bakayoko : LE parole DI Conte SUL futuro IN Italia – Cosa deve proporre una società per convincere Conte: “L’esperienza all’estero mi ha reso più forte, la consiglio a tutti. Mi serve un progetto su cui possa incidere, con le mie idee ed il mio metodo. Devo sentire che vincere è possibile, altrimenti posso rimanere fermo senza nessun problema“. Sulla Roma, Conte aggiunge: “Mi sono innamorato di Roma nei due anni in cui lo ...

Matteo Salvini - il retroscena sulla pre-crisi : "Due strade davanti". Pubblica umiliazione per Conte e Di Maio : "Vorrei sapere cosa gli sta saltando in mente. Hanno deciso di aprire una crisi in piena campagna elettorale?". Matteo Salvini è rimasto senza parole di fronte alla "follia" del Movimento 5 Stelle e del premier Giuseppe Conte sul sottosegretario Armando Siri. Da Budapest, prima del ritorno in Itali

Matteo Salvini - retroscena sulla crisi di governo : "Non ora - ma...". La voce : tutto già deciso - addio Conte : Tutti fermi, per ora. "Non cadiamo nella provocazione. La crisi non si apre adesso su Siri". Matteo Salvini, secondo un retroscena del Messaggero, placa le ire dei leghisti ma non nasconde il problema. La decisione del premier Giuseppe Conte di togliere le deleghe al sottosegretario alle Infrastrutt