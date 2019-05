Concorsi Enti e Società Pubbliche | inoltro candidatura entro giugno

Scuola - precariato e reclutamento ultime notizie : ora tocca ai vincitori Concorsi e ai docenti di ruolo : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha dato il proprio assenso alle ‘misure uniche e straordinarie per la stabilizzazione del precariato storico e sì a percorsi abilitanti aperti a tutti coloro che hanno acquisito adeguata esperienza, con selezione in uscita come nel 2013.’ Ministro Bussetti apre ai precari ‘storici’: Snals ‘Bene, ma non basta’ Il segretario generale dello Snals-Confsal, Elvira ...

Concorsi maestre - Bongiorno : “Via libera al Miur per 17mila nuovi docenti”. E ok anche ad aumento stipendio per i presidi : Via libera del ministero della Pubblica amministrazione alle procedure per il reclutamento di quasi 17mila nuove maestre e all’aumento di stipendio per i presidi. Le due novità sono state annunciate dalla titolare della P.a., Giulia Bongiorno. Nel dettaglio, ha spiegato la ministra in quota leghista, si tratta di “10.624 per l’anno scolastico 2020/2021 e 6.335 per l’anno scolastico 2021/2022”. Il decreto dà ...

Concorsi scuola - proposta sindacati : 55.604 docenti precari per 25.000 cattedre col PAS : In queste ultime settimane il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha incontrato più volte i sindacati della scuola per discutere sul problema del precariato storico che da tanti anni affligge il nostro Paese. In particolare i sindacati stanno cercando di ottenere dei vantaggi per i docenti che hanno un’esperienza pluriennale nel mondo della scuola, ma ancora non sono riusciti ad ottenere il ruolo. Il requisito fondamentale per accedere a ...

Sanità - Concorsi pubblici per amministrativi - dirigenti medici e Oss : scadenza 13 giugno : Lo sblocco delle assunzioni nel comparto della Sanità, ha aperto nel Sud Italia un importante spiraglio per quanto riguarda l'indizione di nuovi concorsi pubblici, grazie all'intesa raggiunta nei mesi scorsi tra Ministero della Salute e Mef. Dall'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale "concorsi ed Esami", emergono in particolare tre selezioni per amministrativi a Caserta, per dirigenti medici a Catania e la mobilità di Oss ...

Scuola - Concorsi docenti : come cambieranno : Il governo starebbe pensando di apportare modifiche allo svolgimento dei prossimi concorsi rivolti ai docenti. Ciò in quanto, data l’intenzione di procedere ad oltre 33mila assunzioni straordinarie, si vuole rimettere mano alle modalità di selezione mantenendo il criterio dei test preselettivi in luogo della semplice prova scritta. L’infografica seguente mostra la ripartizione dei posti in base al grado di Scuola. I cambiamenti allo ...

Concorsi e personale - assemblea dei dipendenti CGIL in Regione martedì 7. : 2, un Regolamento dei Concorsi che lede i funzionari interni a favore di chi ha incarichi di attribuzione politica. 3, Il taglio al Fondo dei lavoratori e la conseguente decurtazione di 800 euro ...

Concorsi Enti pubblici - aziende ospedaliere e farmaceutiche : invio cv a maggio : Attualmente, sono veramente tanti gli enti pubblici, gli istituti ospedalieri e le case farmaceutiche come il Telefono azzurro, la Lega del filo d'oro, Save the Children, Humanitas Research Hospital, Medici senza frontiere, Pfizer e Roche, che assumono nuovo personale professionale da inserire in varie località italiane ed estere. Posizioni aperte a maggio Il Telefono azzurro ricerca figure qualificate in funzione di regional volunteering ...

Scuola - accordo Governo-sindacati su incrementi stipendiali e Concorsi facilitati : La scorsa notte è stato raggiunto un accordo tra Governo e sindacati riguardo l'argomento Scuola e università. Presenti il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, il Premier Giuseppe Conte e il Sottosegretario Salvatore Giuliano. L'incontro, tra i sindacati che rappresentano il mondo della Scuola (Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda) e il Governo, ha avuto esito all'alba a Palazzo Chigi, alla fine di un dibattito durato alcune ore. La prima notizia ...

Scuola - Concorsi docenti e precariato storico ultime notizie : i ‘contentini’ del Miur : La Scuola pubblica italiana riesce a stare in piedi anche e soprattutto grazie al servizio prestato dai docenti precari: eppure lo Stato continua ad ignorare la loro stabilizzazione. Il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, parla di ‘contentini’, di ‘elemosine’, per cercare di placare le proteste di chi continua a sentirsi sfruttato da anni. Le novità per i precari storici riguardano l’esonero dalla prova ...

Scuola - Concorsi docenti e precariato storico ultime notizie : i ‘contentini’ del Miur : La Scuola pubblica italiana riesce a stare in piedi anche e soprattutto grazie al servizio prestato dai docenti precari: eppure lo Stato continua ad ignorare la loro stabilizzazione. Il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, parla di ‘contentini’, di ‘elemosine’, per cercare di placare le proteste di chi continua a sentirsi sfruttato da anni. Le novità per i precari storici riguardano l’esonero dalla prova ...

Concorsi pilotati - l'inchiesta svela anche incontri sessuali dopo i "suggerimenti" : Si allarga l'inchiesta della procura di Perugia che ha svelato presunte irregolarità nei Concorsi per le aziende ospedaliere...

Scuola - Concorsi docenti ultime notizie : ‘OK 70mila posti - No alle classi pollaio’ : Meno alunni per classe, questo lo slogan ribadito dall’onorevole Lucia Azzolina su Facebook. La deputata pentastellata sottolinea il fatto che il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, abbia evidenziato la necessità di affrontare una questione importante, un tema chiave come quello della dispersione scolastica e del sovraffollamento delle classi. Lucia Azzolina sulle classi pollaio Il Movimento 5 Stelle, come sottolineato da ...

Concorsi scuola ultime notizie : ‘Serve fase transitoria per docenti con 36 mesi di servizio’ : Il segretario generale della Uil, Pino Turi, attraverso un comunicato diffuso dal sindacato, ha voluto esprimere tutta la propria soddisfazione per i Concorsi nella scuola che metteranno a disposizione circa 70mila cattedre. ‘E’ un fatto positivo – ha dichiarato Turi – un elemento che consentirà un futuro di continuità didattica’. D’altro canto, però, il segretario della Uil scuola sottolinea come il concorso, ...