Cesena | Angelini non guiderà il club in Serie C | rescissione consensuale

(Di martedì 28 maggio 2019) La notizia era nell'aria da giorni, oggi l'ufficialità: Beppenon sarà l'allenatore delinC nonostante abbia vinto con 83 punti il campionato di D e abbia portato i bianconeri in semifinale della poule scudetto (venerdì a Foligno alle 15.30 contro il Lecco). La separazione è maturata al termine di un incontro avvenuto in mattinata tra la proprietà e il tecnico, nel quale le parti hanno deciso in manieradi non proseguire il rapporto in scadenza il prossimo 30 giugno. AdilFc esprime "una profonda gratitudine per il decisivo contributo dato alla vittoria del campionato diD, rinnovando l'apprezzamento per le qualità umane, oltre che professionali, dimostrate durante il suo mandato".

