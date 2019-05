C' è stata una sparatoria con una banda di rapinatori a Gallarate

La Sai l’Ultima? - torna il programma condotto da Ezio Greggio. Al suo fianco - la sua fidanzata. Lui : “Non è stata una mia idea” : Televisione Pamela Prati a Chi l’ha Visto? per parlare di “truffe online”. Stefano Coletta, direttore di rete, al Fatto.it: “Non prende soldi” di Giuseppe Candela La sapete l’ultima? Su Canale 5 sta per tornare il programma di barzellette più famoso della tv. Sarà Ezio Greggio a ricoprire il ruolo di ...

João Pedro - è bastata una tripletta a far nascere una stella? : Si può, nel giro di una manciata di giorni, passare da perfetto sconosciuto a nuovo fenomeno del calcio brasiliano? Se ti chiami João Pedro sì; e non lo dico di certo io ma sono i numeri di questo ragazzino a parlare per lui.Calcio estero, Storie, Sudamerica, João Pedro / E’ bastata una tripletta qualche sera fa nella partita d’andata dei sedicesimi di Copa Sudamericana, in nemmeno mezz’ora di gioco, perché tutti i giornali ...

E' stata una brutta caduta! Stadio - Gaetano Curreri finisce in ospedale : Il frontman degli Stadio è stato protagonista di un incidente avvenuto durante il concerto di apertura dello "Stadio Mobile – Live 4.0 Tour”. Il leader degli Stadio, Gaetano Curreri, è diventato vittima di una caduta, durante la prima tappa del nuovo tour del suo gruppo musicale. La data tenutasi nel maceratese, che avrebbe dato il via al nuovo spettacolo organizzato dagli Stadio, è stata subito sospesa per via di quanto è accaduto a ...

È stata arrestata una persona per l’esplosione di un ordigno venerdì scorso a Lione : Il ministro dell’Interno francese Christophe Castaner ha annunciato che è stata arrestata una persona in relazione all’esplosione di un ordigno venerdì scorso a Lione. Nell’esplosione, che era avvenuta verso le 17.30 nel centro della città, erano state ferite 11 persone. Le

C’è stata una reunion delle ragazze di Geordie Shore e Holly Hagan ha un commento esilarante in proposito : LOL The post C’è stata una reunion delle ragazze di Geordie Shore e Holly Hagan ha un commento esilarante in proposito appeared first on News Mtv Italia.

Giro d’Italia – Il cambio di bici e la caduta - Roglic non perde le speranze : “è stata una giornata sfortunata” : giornata sfortunata ieri per Primoz Roglic nella 15ª tappa del Giro d’Italia: le parole dello sloveno della Jumbo Visma La 15ª tappa del Giro d’Italia è stata particolarmente sfortunata per Primoz Roglic: lo sloveno della Jumbo Visma ha dovuto fare i conti prima con un problema alla sua bici, che lo ha costretto a prendere quella di un suo compagno e successivamente con una caduta in discesa. LaPresse Nonostante Roglic abbia ...

Gaetano Curreri - il cantante degli Stadio cade sul palco : concerto interrotto - “è stata una brutta caduta” : Il cantante degli Stadio, Gaetano Curreri, è caduto sul palco durante la data di avvio del nuovo tour, a Castelraimondo, nel Maceratese. Il concerto è stato subito interrotto e il musicista è stato subito soccorso dai volontari della croce rossa di Camerino e da un medico presente in sala. Trasportato in ospedale, Curreri è stato ricoverato ma ha voluto mandare videomessaggio su Facebook dal letto d’ospedale per rassicurare i fan: ...

Atalanta per la storia - Gasperini : “Uscire dall’Europa League è stata una fortuna” : L’ultima tappa prima di fare la storia. Atalanta attesa dalla sfida di domani contro il Sassuolo. Una vittoria significherebbe qualificazione in Champions. Il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini predica calma durante la consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole. “Dipendiamo da noi, non abbiamo bisogno di ascoltare cosa succede sugli altri campi, paradossalmente potremmo arrivare anche terzi e questo ...

Foggia - una transessuale rifiuta di fare un’orgia e viene pestata da una banda di quattro ragazzi - tra cui due minorenni : Si era rifiutata di prestarsi a un’orgia, allora l’hanno inseguita e picchiata, ancora e ancora, tentando di derubarla, finché uno sconosciuto non è intervenuto da un balcone. La vittima è una transessuale di Foggia. Gli aggressori sono quattro ragazzi, due dei quali minorenni, che ora si trovano agli arresti per tentata rapina e lesioni personali aggravate. I due maggiorenni, di 20 e 21 anni, sono portati in carcere, mentre i due ...

Monica Bellucci : "Sono stata io a lasciare Vincent Cassel. Ma quando una donna se ne va - forse è già lasciata" : “Sono stata io a prendere la decisione di lasciare Vincent Cassel”, lo confessa Monica Bellucci in una lunga intervista concessa ad Aldo Cazzullo per “Sette”, magazine del Corriere della Sera. L’attrice è tornata a parlare del legame con l’ex marito, da cui ha avuto le figlie Deva e Leonie.“Sono stata io a prendere la decisione, ma quando una donna se ne va, forse è già stata ...

Berlusconi : “Vi racconto la storia di quella che è stata solo con quattro uomini…”. E la sala esplode in una risata : Silvio Berlusconi ha fatto tappa a Torino per la campagna elettorale in vista di Regionali (il candidato per il centrodestra è Alberto Cirio) ed Europee. Ma il fondatore di Forza Italia, come al solito, si è lasciato andare a battute e barzellette che prendono di mira le donne. “Togliti gli occhiali” ha detto a una fan con cui stava facendo un selfie, per poi aggiungere: “Stavi meglio senza”. In conferenza stampa ha ...

Il parlamento dello stato di New York ha approvato una legge che consentirà di consegnare al Congresso le dichiarazioni statali dei redditi di Trump : L’Assemblea dello stato di New York ha approvato un disegno di legge che consentirà al Congresso degli Stati Uniti di ottenere le dichiarazioni statali dei redditi del presidente Donald Trump, che risiede a New York. Finora il presidente si è

È stata intercettata a Roma una busta con un proiettile indirizzata a Matteo Salvini : Una busta contenente un proiettile calibro 9 indirizzata al ministro dell’Interno Matteo Salvini è stata intercettata al Centro di Smistamento Postale di piazzale Ostiense, a Roma. Lo hanno riferito fonti del ministero secondo cui gli addetti allo smistamento della posta si sarebbero

Una Vita - spoiler fino al 1 giugno : Jaime muore - Rosina viene arrestata : Si preparano ad essere scoppiettanti le puntate della famosa serie televisiva “Una Vita” che andranno in onda su Canale 5 la prossima settimana. Gli spoiler annunciano che Jaime Alday passerà a miglior Vita per mano del figlio Samuel, dopo averlo minacciato di denunciarlo. Rosina Rubio invece si allontanerà dai suoi cari, perché finirà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di aver aggredito Flora. Casilda non ricorda il marito, Diego evade ...