Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) Aveva escogitato un sistema ormai collaudato, che metteva puntualmente in pratica per molestare le. Innanzitutto sottoponeva le malcapitate ad una visita medica, pur non avendo i titoli per farlo. Poi, effettuava i massaggi e – solo dopo essersi conquistato la fiducia delle clienti – sperimentava su di loro quelle che venivano presentate come “terapie innovative”, ma altro non erano che degli abusi veri e propri. Gerald Ramananda Sengalrayan, unolandese di 63 anni, è stato cosìdai carabinieri che, insieme ai militari del Nas di, hanno condotto per mesi l’inchiesta denominata “ManiGold”. L’uomo è accusato di una serie di violenze carnali che avevano sempre luogo durante le sedute nel centro specializzato R.B.B., a Dolianova, paese situato a circa 20 chilometri dal capoluogo sardo. Inoltre deve rispondere del reato di esercizio abusivo della ...

vincecamaggio : Cagliari, molestava le pazienti inventando ‘terapie innovative’: arrestato fisioterapista - MocciFederico : Dolianova, fermato fisioterapista abusivo: molestava le pazienti con la scusa di 'terapie innovative' | Cagliari -… -