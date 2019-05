Un buco nella sicurezza Google | Chrome | Safari e Firefox mobile sono stati a rischio

optimaitalia

(Di lunedì 27 maggio 2019) Forse non tuttia conoscenza dell'importanza delSafe Internet Browsing, un tool utile a sventare fenomeni di phishing che altrimenti avrebbero più facilmente fare presa sugli utenti che navigano in rete. Purtroppo, però, lo strumento ha avuto a che vedere con un exploit decisamente importante a cavallo tra il 2017 ed il 2018, fortunatamente poi risolta per mano di un progetto accademico.Come riportato da 'gizchina.com', la falla diche aveva colpito ilSafe Internet Browsing è rimasta tale per circa 18 mesi, non consentendo ai browser web la presa visione delle notifiche di blacklist (un raggiro bello e buono che avrebbe potuto permettere ai malintenzionati di agire indisturbati). I ricercatori dell'Arizona State University, in collaborazione con alcuni dipendenti PayPal, ne hanno avuto prova attraverso la simulazione di alcune finte pagine di ...

